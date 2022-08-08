Пресс-служба украинской Премьер-лиги во избежание слухов и недоразумений опубликовала условия, на которых цифровая платформа готова показывать поединки украинского первенства.

Финансовое предложение Setanta Sports составляет 16,2 млн долларов в 3 сезона, сообщает официальный сайт УПЛ.

Setanta планирует создать бюджетный пакет УПЛ, который обойдется в 35 гривен

В эту сумму входят затраты на продакшн (изготовление сигнала). Переговоры по окончательной стоимости изготовления сигнала, учитывая логистические вопросы, связанные с военным положением, продолжаются. В случае подписания договора матчи будут транслироваться на трех площадках:

– OTT платформа Setanta Sports: все матчи в прямом эфире, расширеные хайлайты всех игр. Стоимость подписки составит 109 гривен в месяц, в нее будут также входить трансляции АПЛ и Бундеслиги;

– Линейные каналы Setanta Sports: минимум 4 матча в прямом эфире, 8 матчей тура в записи. Если зритель будет клиентом OTT-платформы или провайдера, имеющего Setanta Sports в программной сетке, сможет просматривать матчи УПЛ без дополнительных затрат;

– YouTube канал Setanta Sports: 1-2 матча тура в прямом эфире бесплатно, эксклюзивные хайлайты матчей УПЛ.

Предложение включает в себя права на реализацию международных прав на трансляции матчей УПЛ. В нее заложены средства, которые будут гарантированы клубам за реализацию международных медиаправ. При этом в условиях повышенного спроса от партнеров и дополнительных продаж все полученные деньги будут направлены в УПЛ и разделены между клубами первенства, входящими в единый телепул.

Отмечается, что в случае подписания контракта Setanta Sports добавит УПЛ в эфирную сетку всех 15 стран, где она работает (кроме Белоруси).

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