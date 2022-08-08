Австрийцам нужен реванш, тогда как команде Луческу достаточно отстоять минимальное преимущество. В номинально домашнем поединке киевляне обыграли соперника 1:0. Матч, как и онлайн-трансляция Штурм – Динамо на "Футбол 24", стартует в 21:30 по киевскому времени. После первого поединка динамовцы не проводили игр. А вот Штурм упустил победу на поле Рида в 3 туре внутреннего чемпионата. Следовательно, команда из Граца опустилась на 4 строчку австрийской Бундеслиги.

Штурм – Динамо: прогноз на ответный матч квалификации ЛЧ

Киевский клуб может похвастаться положительной статистикой против австрийских команд. Динамо 6 раз проходило соперников из тамошней Бундеслиги, а вылетело только раз – в квалификации Лиги чемпионов 1996/97 от Рапида. В то же время "черно-белые" выходили на украинцев в еврокубках только раз. Штурму удалось выбить Металлист из Лиги Европы 2009/10. Победитель данной дуэли, скорее всего, сыграет против Бенфики, которая разбила Митьюлланд в домашнем матче этого раунда. Проигравший будет выступать на групповом этапе Лиги Европы.

Штурм – Динамо: где смотреть матч ЛЧ 2022/23

Игра состоится на стадионе Грац-Либенау. Судить встречу назначен арбитр из Словакии Иван Кружляк, который в прошлом дважды удалял киевлян в еврокубковых матчах (Дениса Гармаша и Сергея Сидорчука). В Украине матч Динамо – Штурм смотреть онлайн можно на OTT-платформе Сетанта Спорт (app.setantasports.com), а также на канале Setanta Sports, доступном, в частности, на MEGOGO. Показ стартует в 21.00. Также матч с 15-минутной задержкой будет транслировать канал "2+2", начиная с 21:45. За границей игру покажут австрийские телеканалы ORF 1 и ORF 1 Austria, португальский Canal 11.

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