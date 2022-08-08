Юристы Барселоны нашли признаки уголовных правонарушений в продлении контрактов четырех игроков: тер Штегена, Лангле, де Йонга и Пике, сообщает журналист Адриа Альбетс в своем твиттере.

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Возобновление сделок позволило клубу сэкономить от 16 до 18 млн евро в первый год, однако в итоге на зарплату пришлось потратить 311 млн евро. Отмечается, что все согласились на уменьшение зарплаты, но позже все, кроме Пике, вдвое увеличили сумму, которую они зарабатывают. Пока лишь Жерар согласился на сокращение заработной платы.

Барселона пытается признать эти контракты недействительными и хочет вернуться к условиям, действующим до продления соглашений.

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