"Довбику понравилось в Динамо, и Луческу Довбик понравился. Руководство Динамо выходило на руководство СК Днепр-1, зондировало почву на предмет приобретения Довбика.

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Получило цифру 12 млн евро и на этом зондирование закончилось. Потому что 12 млн евро в современных условиях, в условиях войны – вопрос, насколько оправданы такие расходы", – сказал Вацко в программе "Вацко Live".

Напомним, Довбик тренировался с Динамо и даже участвовал в благотворительных матчах. Среди претендентов на Артема называли Торино, Галатасарай и еще ряд клубов, но ни один из них не удовлетворил финансовые запросы "спортклубовцев" (12-13 млн евро).

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