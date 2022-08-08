"Что для меня означает проведение таких благотворительных матчей? На это можно смотреть с двух сторон. Одна – футбольная, и для нас важно играть с хорошей командой, командой, которая любит играть в футбол, любит строить игру от задней линии, ведь это создает сложности что хорошо для нас перед началом сезона.

Шахтер и Минцифры подписали Меморандум о сотрудничестве – фанаты получат частицу Донбасс Арены, а "горняки" новое лого

Также есть другая сторона – человеческая. И, конечно, я считаю, что все на этом стадионе стоят вместе в вопросе поддержки страны и ее народа в такой сложный период. Поэтому, на мой взгляд, люди пришли по двум причинам: посмотреть футбол и поддержать.

Как я отреагировал на возможность сыграть с Шахтером в благотворительном матче за мир в Украине? Опять же я смотрю с двух сторон. Я проводил матчи в Украине несколько раз, но ни разу в Донецке и ни разу с Шахтером, что невероятно, ведь я участвовал во многих поединках европейского футбола. Было хорошо провести такую ​​игру, даже в такой ситуации, даже после потери важных легионеров, опытных игроков. Играть против этой молодой команды, команды, демонстрирующей хороший футбол, было очень хорошо для нас.

И опять же благотворительность, если вам так удобнее. Мне больше нравится называть это человеческой стороной футбола. Футбол – сильная игра. Футбол может показать человеческие эмоции. Но, конечно, все присутствовавшие на этом стадионе глубоко чувствуют проблемы украинского народа.

Я считаю, что украинцы демонстрируют, насколько они сплоченные, смелые и дружные. И здесь нечего добавить. Конечно, мы все знаем, чего хотим, а мы хотим того же, что и все. Хотим счастья, мира. Мы видели многих украинских детей, их красивые лица, улыбки. Они продолжают улыбаться. Надеемся, они будут улыбаться еще чаще", – сказал Моуринью в комментарии после матча.

Напомним, в благотворительном поединке Рома разгромила Шахтер со счётом 5:0.

Шахтер разгромно проиграл Роме на полном Стадио Олимпико – атмосфера уровня ЛЧ, один луч в сырой команде Йовичевича