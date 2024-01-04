Украинская чемпионская гонка в Испании

Андрей Лунин отстоял на ноль за Реал, эффектно сыграл на выходе и получил аплодисменты от Анчелотти. Мадрид дожал Мальорку и оторвался на вершине таблицы, но Жирона на последних минутах вырвала победу над Атлетико и догнала конкурента. Артем Довбик отдал эффектный ассист против "матрасников".

Драма Коноплянки

Коноплянка официально покинул Клуж – 54 минуты на поле, ноль результативных действий и скандалы за полгода. СМИ поймал украинца на лжи, а сам Евгений озвучил истинную причину ухода из клуба.

Европа

ПСЖ завоевал Суперкубок Франции, уверенно обыграв Тулузу – Мбаппе отличился шедевром. Римскому дерби в Кубке Италии быть – Рома не без проблем прошла представителя Серии В. Арсенал определился с приоритетной позицией для усиление в январе – тревожный сигнал для Зинченко.