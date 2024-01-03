Микель Артета хотел бы усилить позицию левого защитника в январе, сообщает Mirror. Речь идет не о полноценном трансфере, а об аренде, чтобы не нарушить финансовый fair-play.

Травма Зинченко может заставить Арсенал экстренно возвращать конкурента-неудачника

Отмечается, что такое решение назрело из-за неуверенной игры Александра Зинченко в последних матчах и его недавней травмы. В то же время Якуб Кивиор выглядит убедительнее в центре защиты. Впрочем, издание не называет возможных кандидатов.

Добавим, что Зинченко сыграл в текущем сезоне в 24 матчах за Арсенал, в которых отметился голом и ассистом. Transfermarkt оценивает украинца в 42 млн евро.

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