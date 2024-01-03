Коноплянка просил владельца ЧФР Клуж остаться в команде до лета 2024 года, но тот отказался, а наставник команды поддержал это решение, сообщает prosport.ro.

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Также отмечается, что Евгений якобы симулировал повреждение. "Коноплянка жаловался, что имеет проблемы со здоровьем и что ему нужно время, чтобы разобраться с физической подготовкой, но представители ЧФР Клуж заподозрили его в отсутствии интереса и участия в программе команды. Точнее, Коноплянку подозревали во лжи, когда он заявлял о травме перед дальними поездками команды с целью остаться в Клуже", – отметил Prosport со ссылкой на источники в клубе.

Напомним, ранее Коноплянка выступал за Днепр, Севилью, Шальке, Шахтер и Краковию. Полузащитник уже несколько лет не может вернуться к лучшей форме, быстро покидая свои клубы. Последним клубом Евгения стал ЧФР Клуж, за который наиграл 54 минуты и не отметился ни одним результативным действием, но успел попасть в ряд скандалов.

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