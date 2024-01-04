После поражения от Ювентуса в чемпионате Жозе Моуринью отправил каждому своему подопечному послание, в котором просил отдать все силы, пройти до конца в кубках и постараться заполучить место в Лиге чемпионов в чемпионате. "Мы не должны ни от чего отказываться", – гласило сообщение от "особенного". Очевидно, Моуринью намекал на Кубок Италии – в прошлом сезоне Рома позорно вылетела из этого турнира на стадии 1/4 финала как раз-таки от Кремонезе.

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Судя по выступлению "джаллоросси" в этой кубковой встрече, Моуринью до своих игроков так и не достучался. Рома играла очень инертно, ей не хватало остроты в финальной трети поля, а такие игроки как Джелик, Белотти и даже Лукаку выглядели неубедительно. Неудивительно, что в первом тайме соперник этим воспользовался – Френк Тсаджаут превратил Диего Льоренте в клоуна, когда открывал счёт на Олимпико.

Удивительно, но к тому моменту времени он не был награждён даже предупреждением, хотя трижды очень опасно действовал против игроков Ромы. После накладки Тсаджаут против Льоренте судейская бригада даже брала паузу в игре, чтобы проверить, тянул ли этот фол на удаление. Кремонезе вообще начал эту игру бесцеремонно – уже к 16-й минуте встречи предупреждения заработали четыре игрока гостей...

В перерыве Моуринью разозлился и снял с игры Льоренте, Джелика и Белотти – причём турка заменил Кристенсен, который впервые в римском периоде карьеры сыграл на позиции правого центрального защитника. Вышедший на замену Дибала также не сильно впечатлил: несколько раз потерял мяч при попытке обострения, один раз неточно пробил с убойной позиции... Несмотря на это, Роме удалось переломить ход встречи: сначала Азмун вывел Лукаку на ударную позицию, а затем Спинаццоле удалось заработать пенальти. Ромелу реализовал выход один на один, а Дибала пробил вратаря с 11-метровой отметки.

Приложив после перерыва максимум усилий, Рома дожала представителя второго дивизиона и вышла в четвертьфинал Кубка Италии. В следующем раунде команда Моуринью сойдётся в римском дерби с Лацио.

