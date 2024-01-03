ПСЖ победил Тулузу в поединке за Суперкубок Франции-2023. Читайте отчет об игре на "Футбол 24".

Суперкубок Франции-2023

ПСЖ – Тулуза – 2:0

Голы: Кан Ин Ли, 3, Мбаппе, 44

В битве за Суперкубок Франции сошлись действующий чемпион (ПСЖ) и обладатель Кубка (Тулуза). Фаворитом считался ПСЖ, что парижане и подтвердили на 3 минуте – Кан Ин Ли открыл счет во встрече с ассиста Дембеле.

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А под конец первого тайма Мбаппе поиздевался над защитой соперника, пошив в дураки трех защитников. Вратарь же не справился с его ударом в нижний угол. После перерыва ПСЖ удержал победный счет, став обладателем Суперкубка Франции-2023.

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