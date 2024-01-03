"Я не просил о втором шансе. Я сказал президенту, что если этот тренер, Мандорлини, останется в команде и дальше, то мне здесь делать нечего. У него игра – "бей-беги, пожалуйста, атака приди". Румынские СМИ писали, что я симулировал повреждение? Полная чушь. Пусть посмотрят, сколько матчей я просидел на скамейке запасных, когда был полностью готов к игре. Если бы я не был готов, то не попадал бы в заявку.

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Когда я переходил в ЧФР Клуж, между президентом и тренером не было никакой коммуникации по поводу того, какие игроки нужны и на какие позиции. ЧФР Клуж играет по схеме 5-3-2, и для моей позиции там просто нет места. Так мне сказал тренер. Когда я спросил Мандорлини, почему меня тогда пригласили, он ответил, что многое в клубе ему самому непонятно.

Мог ли я изменить свою ситуацию в клубе? Я не хочу долго объяснять, чтобы не казалось, что я оправдываюсь. Просто посмотрите на результаты команды, и тогда ответ станет понятен: что не так, и кто в этом виноват. Нужно уметь признавать свои ошибки, а не говорить, что человек симулирует, когда мне с первых минут не дали сыграть ни одного матча. Я могу еще много чего сказать, но, думаю, будет правильно пожелать ЧФР Клуж удачи в будущих играх и на этом закончить разговор", – поделился Коноплянка в комментарии Украинскому футболу.

Напомним, ранее Коноплянка выступал за Днепр, Севилью, Шальке, Шахтер и Краковию. Полузащитник уже несколько лет не может вернуться к лучшей форме, быстро покидая свои клубы. Последним клубом Евгения стал ЧФР Клуж, за который наиграл 54 минуты и не отметился ни одним результативным действием, но успел попасть в ряд скандалов.

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