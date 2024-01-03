Нападающий Жироны Артем Довбик вновь отметился результативным действием в Ла Лиге, на этот раз отдав голевую передачу на Дейли Блинда.

Жирона и Атлетико выдали удивительно результативный первый тайм, который завершился со счетом 3:2. В одном из голов в ворота "матрасников" принял участие и Артем Довбик.

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После розыгрыша углового и подачи с левого фланга украинец классно сориентировался и в одно касание переправил мяч на дальнюю штангу. Дейли Блинд классно замкнул эту передачу с нескольких метров, вынырнув из-за спины защитника Атлетико.