Довбик отдал эффектный ассист в матче против Атлетико – видео результативного действия
3 января 23:28 - Читати українською
Нападающий Жироны Артем Довбик вновь отметился результативным действием в Ла Лиге, на этот раз отдав голевую передачу на Дейли Блинда.
26’ Савио
39’ Дэйли Блинд
90+1’ Иван Мартин
Альваро Мората 14’
Альваро Мората 44’
Альваро Мората 54’
14’ Альваро Мората
26’ Савио
39’ Дэйли Блинд
44’ Альваро Мората
54’ Альваро Мората
90+1’ Иван Мартин
Жирона и Атлетико выдали удивительно результативный первый тайм, который завершился со счетом 3:2. В одном из голов в ворота "матрасников" принял участие и Артем Довбик.
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После розыгрыша углового и подачи с левого фланга украинец классно сориентировался и в одно касание переправил мяч на дальнюю штангу. Дейли Блинд классно замкнул эту передачу с нескольких метров, вынырнув из-за спины защитника Атлетико.
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