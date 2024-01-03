Мадридский сериал Лунина продолжается. Травма Куртуа должна была стать большим шансом украинца, однако Реал взял ему в конкуренты Кепу, а тренер не очень доверял. В последнее время ситуация изменилась: Андрей набрался уверенности и провел несколько стабильных матчей, а Аррисабалага – травмировался и растерял форму.

Карло Анчелотти показал больше расположения к Лунину и выпустил в старте на первый матч года. Более того, авторитетные СМИ уверяли, что хорошая игра с Мальоркой гарантирует Андрею место в воротах на дерби с Атлетико в Суперкубке Испании и сделает фаворитом в следующих турах Примеры.

Вот только проявить себя в матче с Мальоркой голкиперу очень тяжело. Реал, конечно, доминировал и гораздо больше атаковал. Гости делали ставку на длинные передачи за спины защитникам, куда открывался Ларин. Лунин читал игру и вовремя выходил на перехват. За пределами штрафной в эффектном прыжке выбил мяч головой.

В отдельных эпизодах возникало недопонимание с Рюдигером, который почему-то забивал на коммуникацию и двигался в одну точку с Андреем. В конце первого тайма были два неприятных момента: Лунин не среагировал на удар Родригеса (перекладина) и не дотянулся до мяча во вратарском. Украинцу мешали, но его апелляции завершились желтой карточкой.

Мальорка редко доходила до ворот Лунина, а единичные атаки все равно не завершались ударами в створ. Дважды прилетело в каркас ворот, но возможностей делать сейвы не было. Больше игры на выходах, что и стало хорошей проверкой Андрея, это ведь не его сильная сторона.

Главным хайлайтом Лунина сегодня стал точный дальний пас – украинец забросил далеко на фланг в ноги Вальверде, за что получил аплодисменты от Анчелотти. Андрей спокойно пасовал под давлением, но много плюсов за сегодня собрать было сложно.

У Реала не клеилась игра в атаке. Вначале инициативу брал на себя Беллингем, затем Винисиус, однако командной химии не наблюдалось. Лучшие шансы отличиться имел Вини: после паса Модрича бразилец плохо пробил, а в следующем эпизоде его удар потянул голкипер.

Винисиус рано ушел с поля, его заменил Браим, у которого тоже возник супершанс. Удар Родриго потянул голкипер, но мяч прилетел прямо на голову Диасу, а дальше в штангу. Как ни старался Реал – оборона Мальорки держалась. Даже появление Хоселу вместо Крооса не сильно помогло.

Но это Мадрид. Они всегда в конце матча придумают из ничего гол. Так случилось и сейчас. Модрич подал с углового, а Рюдигер выиграл воздух и послал мяч в угол по неотразимой траектории. Реал победил, набрал 48 очков и оторвался от Жироны на вершине Примеры. Украинские каталонцы позже играют против Атлетико.

Лунин не смог ничего сделать с шедевральным ударом обладателя "Золотого мяча" – Кепа радовался уроку для украинца