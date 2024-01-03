Евгений Коноплянка решил не продолжать свое бесславное пребывание в румынском гранде.

Клуж официально объявил о досрочном разрыве контракта с 34-летним украинцем по обоюдному согласию.

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Коноплянка только в июле присоединился к "железнодорожникам" на правах свободного агента. Ветеран наиграл 54 минуты и не отличился ни одним результативным действием. А вот скандальных ситуаций хватало – выяснение отношений с тренером, разочарование президента и задержки в зарплате.

Напомним, ранее Коноплянка выступал за Днепр, Севилью, Шальке, Шахтер и Краковию. Полузащитник уже несколько лет не может вернуться к лучшей форме, быстро покидая свои клубы.

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