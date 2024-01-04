Українські чемпіонські перегони в Іспанії

Андрій Лунін відстояв на нуль за Реал, ефектно зіграв на виході та отримав оплески від Анчелотті. Мадрид дотиснув Мальорку та відірвався на вершині таблиці, але Жирона на останніх хвилинах вирвала перемогу над Атлетіко та наздогнала конкурента. Артем Довбик віддав ефектний асист проти "матрацників".

Драма Коноплянки

Коноплянка офіційно покинув Клуж – 54 хвилини на полі, нуль результативних дій і скандали за пів року. ЗМІ спіймав українця на брехні, а сам Євген озвучив справжню причину відходу з клубу.

Європа

ПСЖ завоював Суперкубок Франції, впевнено обігравши Тулузу – Мбаппе відзначився шедевром. Римському дербі в Кубку Італії бути – Рома не без проблем пройшла представника Серії В. Арсенал визначився із пріоритетною позицією для підсилення в січні – тривожний сигнал для Зінченка.