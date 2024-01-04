Не все украинцы смогли выйти в старте

Реал перед матчем Жироны одержал победу, оторвавшись от каталонцев на три очка. Чтобы продолжать борьбу за чемпионство, подопечным Мичела необходимо было не отставать – вот только соперник у них был очень серьезный. В гости на Монтильиви приехал Атлетико.

Довбик отдал эффектный ассист в матче против Атлетико – видео результативного действия

Артем Довбик попал в основной состав хозяев, что и неудивительно. Хотелось увидеть и Цыганкова, но Виктор не попал даже в заявку. Он уже залечил повреждения и тренировался в общей группе, но решение о выходе на поле тренерский штаб должен был принять в день матча. К сожалению, украинский вингер пролетел даже мимо заявки, а его позицию занял Савио.

Жирона шокировала Атлетико

Жирона взяла впечатляющий старт. На первых же секундах встречи каталонцы могли выйти вперед усилиями Довбика. Савио получил разрезной пас и прострелил на ближний угол вратарской, а наш форвард замкнул – мимо ворот!

Еще через минуту счет был открыт. Торре принял мяч в центре и отдал передачу на ход Валери, а тот расшатал перед штрафной Витселя и пробил в дальний нижний. 1:0!

Атлетико, однако, довольно быстро пришел в себя. Подопечные Чоло Симеоне провели несколько перспективных подходов к воротам, а на 14-й минуте уже сравняли счет. Де Пауль выполнил заброс из глубины на Гризманна, тот выполнил скидку Морати, а Альваро вышел на рандеву с Гассанигой и бахнул в левый нижний угол. 1:1 Было подозрение на офсайд, однако после вмешательства VAR гол засчитали.

Казалось, что сейчас более статусный Атлетико задавит скромную Жирону, но все произошло с точностью до наоборот. "Матрасники" потерпели катастрофу, пропустив два гола еще до 40-й минуты. На 26-й Коке ошибся под давлением Мартина, потеряв мяч перед собственной штрафной площадкой – Иван сразу же пробил, Облак парировал, а Савио сыграл на добивании. 2:1!

А на 39-й о себе нагадил Довбик. Все началось с розыгрыша углового, который разыграли низом. Алейш Гарсия обыгрался с Мартином и выполнил проход в штрафную, а Довбик спиной к воротам подрезал мяч на дальнюю штангу. Никто не перехватил скидку, поэтому Блинд наказал ударом в пустые ворота. 3:1!

Гола могло бы и не случиться, если бы линии офсайда удержал Коке.

Де Пауль и Мората наносят ответный удар

За несколько минут до третьего пропущенного Атлетико мог сравнять счет, но Гризманн не смог воспользоваться грубой обрезкой Блинда. Тогда за дело взялся Мората. Уже на 44-й минуте Альваро вернул мадридцев в игру, хотя благодарить надо Де Пауля – именно он устоял на ногах в центре поля и протянул мяч под давлением, а дальше запустил пас на ход.

Форвард Атлетико влетел на правый край штрафной, легко переиграл Эрика Гарсию и прошил Гассанигу. 3:2 На 1-й компенсированной он отличился еще раз, приняв скидку от все того же Де Пауля и пробив в левый нижний – впрочем, здесь был офсайд. Гол не засчитали.

Еще через три минуты Мората мог сравнивать счет, сыграв на добивании после выстрела Эрмосо с левого края штрафной. Каталонцев спасло знаменитое расточительство Альваро – тот с разворота бахнул по воробьям. В итоге, команды отправились отдыхать при счете 3:2 в пользу Жироны, однако ее преимущество держалось недолго.

В раздевалке Чоло Симеоне провел замены, сняв Лино и выпустив Молину. Это означало перевод Рикельме не левый фланг. Этот ход круто изменил расклад в матче. До 51-й минуты с участием Родриго провели три голевых момента – дважды с его подач головой пробивал Мората, а еще в одном эпизоде Рикельме закрутил комбинацию с ударом Гризманна с левого края штрафной. Гассанига спас во всех случаях.

Выручил он и при выстреле Льоренте с лета после углового, однако на 54-й минуте пришлось вынимать мяч из сетки в третий раз. Де Пауль принял мяч в центре и протащил его на 22 метра, проскочив мимо Довбика и еще двух игроков Жироны. Все завершилось передачей на правый край штрафной, откуда мощно выстрелил Мората. 3:3!

Жирона спасла матч

Как правило, после таких поворотов команды плывут, теряя контроль над игрой и пропуская еще. Впрочем, Жирона проявила истинно чемпионский характер. После третьего пропущенного каталонцы смогли выровнять ход матча. Более того – уже на 62-й минуте хозяева могли восстановить преимущество в счете, причем забивать должен был Довбик! Артем принял пас от Торре и нанес удар из пределов штрафной в левый нижний. Облак спас Атлетико!

Нельзя сказать, что в дальнейшем игра шла легко. Мяч быстро двигался в обе стороны. Хорошие атаки проводила как Жирона, так и Атлетико. Тренеры быстро исчерпывали лимит замен – в частности, на 67-й минуте поле покинул Довбик, уступив место Стуане.

Жирона ближе к завершению матча начала выглядеть наглее и острее, но не настолько, чтобы говорить о близости гола. Все шло к ничьей, однако на 90+4-й минуте произошло нечто невероятное. Блестящий Мартин принял пас с левого края от свежего Порту, после чего переиграл Коке – а дальше выполнил эффектный удар в дальнюю девятку. Мяч влетел в ворота! 4:3!

Шокированный Атлетико капитулировал. Финальный свисток зафиксировал победу Жироны. Каталонцы продолжают борьбу за чемпионство, имея равенство по очкам с Реалом. Атлетико и Барселона отстают на 10 зачетных баллов.

Довбик – топ

Во-первых, стоит отметить, что Артем стал самым результативным футболистом Ла Лиги 2023/24 прямо сейчас. До этого вечера лидировал Беллингем, у которого 13 голов и 2 ассиста, а у Довбика теперь 11+5. Фантастика!

Во-вторых, наш земляк провел довольно убедительный матч. Украинец выиграл 3 из 4-х единоборств (оба верховых), имел 2 голевых момента, выполнил шикарный ассист и еще одну передачу под удар. Да, у него лишь 11 пасов (7 точных), но в этом плане Артем никогда не выдает впечатляющих цифр. 7 точных пасов Артема можно расценивать как 2 паса под удар и 5 скидок – а это неплохо.

Претензий по пропущенным голам ставить украинцу не следует. Если очень захотеть, то можно прицепиться к третьему пропущенному – показалось, что Довбик несколько потерял непрерывность в этом моменте. С другой стороны, перед этим он неплохо отбирался за вынос. Как бы там ни было, главной проблемой пропущенных голов следует назвать провальные офсайдные ловушки Жироны.

Теперь ждем возвращения Цыганкова. Савио – хороший классический вингер, однако Жироне нужен футболист с интеллектом и работоспособностью Виктора. Будем надеяться, что уже в следующем туре экс-динамовец выйдет в основе.

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