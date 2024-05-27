Главные новости 26 мая: Довбык официально выиграл Пичичи, Полесье назначило тренера и осуществило громкие трансферы
"Футбол 24" представляет дайджест главных новостей за воскресенье, 26 мая.
Украина
Украина хлопнула дверью в последнем матче на Евро U-17, победив Кипр – форвард из Бундеслиги оформил эффектный дубль.
Полесье сделало сенсационный выбор тренера, также житомиряне забрали лидеров Вернидуба и Максимова, за три трансфера выложили кругленькую сумму.
Динамо – в посеве Лиги чемпионов, Кривбасс без гарантии группового этапа еврокубков – победитель Лиги Европы определил все.
Мир
Барселона победила Севилью в прощальном матче Хави.
Безумие на 90+3 оставило команду Коваленко в Серии А – Эмполи дожал Рому, Каннаваро сохранил Удинезе в элите.
Определился последний участник АПЛ сезона 2024/25 – Саутгемптон добыл путевку, переиграв Лидс в скучном матче.
Аталанта растоптала мечты Ромы о Лиге чемпионов, прибив Торино – исторический рекорд бомбардиров, Лукман снова в огне.
Украинцы за рубежом
"Наш Пичичи": Жирона устроила парад в честь исторического выхода в Лигу чемпионов – Довбик в центре внимания. Артем официально стал лучшим бомбардиром Ла Лиги.