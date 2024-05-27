"Футбол 24" представляет дайджест главных новостей за воскресенье, 26 мая.

Украина

Украина хлопнула дверью в последнем матче на Евро U-17, победив Кипр – форвард из Бундеслиги оформил эффектный дубль.

Полесье сделало сенсационный выбор тренера, также житомиряне забрали лидеров Вернидуба и Максимова, за три трансфера выложили кругленькую сумму.

Динамо – в посеве Лиги чемпионов, Кривбасс без гарантии группового этапа еврокубков – победитель Лиги Европы определил все.

Мир

Барселона победила Севилью в прощальном матче Хави.

Безумие на 90+3 оставило команду Коваленко в Серии А – Эмполи дожал Рому, Каннаваро сохранил Удинезе в элите.

Определился последний участник АПЛ сезона 2024/25 – Саутгемптон добыл путевку, переиграв Лидс в скучном матче.

Аталанта растоптала мечты Ромы о Лиге чемпионов, прибив Торино – исторический рекорд бомбардиров, Лукман снова в огне.

Украинцы за рубежом

"Наш Пичичи": Жирона устроила парад в честь исторического выхода в Лигу чемпионов – Довбик в центре внимания. Артем официально стал лучшим бомбардиром Ла Лиги.