Серия А, 38 тур

Верона – Интер – 2:2

Голы: Нослин, 17, Суслов, 37 – Арнаутович, 10, 45+1

Лацио – Сассуоло – 1:1

Гол: Дзакканьи, 60 – Вити, 66

Эмполи – Рома – 2:1

Гол: Канчеллери, 13, Ньянг, 90+3 – Ауар, 45+1

Фрозиноне – Удинезе – 0:1

Гол: Дэвис, 77

Серия А предусмотрительно разделила последний игровой день на блоки. Раньше играли те, кто боролся за еврокубки. А позже – борцы за выживание и те, кому уже ничего не надо. Сразу заметим, что сегодня завершился лишь 38 тур. Сезон 2 июня закроют Аталанта с Фиорентиной, которые пропустили 29 игровую неделю.

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Интер выдал очень результативный матч против Вероны. Марко Арнаутович, которого миланцы якобы хотят летом продать, оформил дубль еще до перерыва. У "мастифов" отметим дуэт Нослина и Суслова, каждый из них забил и отдал ассист. Лацио неожиданно получил проблемы с предпоследней командой лиги. Сассуоло первым пропустил (Дзакканьи забил великолепный гол со штрафного), но очень быстро сравнял (Вити воспользовался ошибкой защитников).

Все внимание было на другие два матча. Эмполи, Удинезе и Фрозиноне должны были определить, кто из них отправится в Серию В. Самой сложной ситуация была у "адзурри", которые играли против Ромы и должны были побеждать. Команда Давиде Николы очень быстро вышла вперед благодаря голу Канчеллери. Впрочем, "волки" еще до перерыва забили дважды, арбитры засчитали лишь один.

Фрозиноне и Удинезе почти до конца матча играли вничью, которая обоих устраивала. Для "зебр" ситуация была более рискованной, поэтому они и забили. Лукка грудью остановил мяч, а Дэвис добил его в сетку ворот. Кто же знал, что такое произойдет в параллельном матче.

Давиде Никола понавыпускал в атаку, кого только мог. Да, рискованно, но и вариантов не было. Эль-Шаарави даже забивал в контратаке, но и здесь из офсайда. В итоге, в компенсированное время Эмполи забил! Мбайе Ньянг сделал это далеко не первый раз в сезоне, но точно – самый важный. Команда Виктора Коваленко (сегодня остался в запасе) спаслась от вылета. В Серию В опустился Фрозиноне.