"Первый гол – это моя ошибка": Лунин извинился за фейл в разгромном поражении от Румынии
Голкипер Реала и сборной Украины Андрей Лунин порассуждал над причинами фиаско с румынами (0:3) в первом туре группового этапа чемпионата Европы.
"Я хочу извиниться перед командой, перед всеми – первый гол моя ошибка, с него все началось. Такое бывает, просто техническая ошибка, я ничего такого не вижу в этом. Но результат на таком турнире – все сами понимают.
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Второй гол – обидно, что я не видел момента удара, его блокировали, не было видно, когда мяч пролетал рядом с Забарным, кажется. Такие голы... Хочу еще раз извиниться.
Нужно готовиться к следующим матчам, надеюсь, что мы сможем исправиться. Еще ничего не закончилось. Мы не имеем выбора, нужно быстро восстанавливаться, переключаться на следующий матч, делать все возможное и невозможное, чтобы пройти дальше.
Я ничего не могу сказать о ребятах, они приложили много усилий, они боролись. Мне кажется, что ключевой была ошибка, а дальше стало сложнее.
Нам нужно готовиться ко второму матчу, нам нужны очки, на этом этапе это все", – цитирует Лунина Tribuna.
Напомним, поражение от Румынии стало для сборной Украины крупнейшим в групповом этапе за всю историю выступлений на Евро. До этого "сине-желтые" проигрывали максимум в 2 мяча.
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