"Я хочу извиниться перед командой, перед всеми – первый гол моя ошибка, с него все началось. Такое бывает, просто техническая ошибка, я ничего такого не вижу в этом. Но результат на таком турнире – все сами понимают.

Румыния – Украина – 3:0 – видео голов и обзор матча

Второй гол – обидно, что я не видел момента удара, его блокировали, не было видно, когда мяч пролетал рядом с Забарным, кажется. Такие голы... Хочу еще раз извиниться.

Нужно готовиться к следующим матчам, надеюсь, что мы сможем исправиться. Еще ничего не закончилось. Мы не имеем выбора, нужно быстро восстанавливаться, переключаться на следующий матч, делать все возможное и невозможное, чтобы пройти дальше.

Я ничего не могу сказать о ребятах, они приложили много усилий, они боролись. Мне кажется, что ключевой была ошибка, а дальше стало сложнее.

Нам нужно готовиться ко второму матчу, нам нужны очки, на этом этапе это все", – цитирует Лунина Tribuna.

Напомним, поражение от Румынии стало для сборной Украины крупнейшим в групповом этапе за всю историю выступлений на Евро. До этого "сине-желтые" проигрывали максимум в 2 мяча.

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