Сборная Украины в рамках 1-го тура группового этапа Евро-2024 сыграет с Румынией. Анонс и прогноз на матч читайте на "Футбол 24".

Матч 1-го тура группового этапа Евро-2024 между сборными Румынии и Украины стартует в 16:00 по киевскому времени. Поединок пройдет на стадионе Альянц Арена в Мюнхене. Телетрансляция доступна на платформе MEGOGO, а также на региональных каналах Общественного.

Мудрик будет разрывать Румынию, играть в 4 или 5 защитников – рецепт успеха для Украины в стартовом матче на Евро-2024

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Этот день настал. Сборная Украины начинает свой путь в финальной части чемпионата Евро-2024. Нашему сегодняшнему сопернику – Румынии – прогнозируют борьбу за третье место в группе, но недооценка может дорого стоить подопечным Сергея Реброва. "Триколоры" способны создать огромные проблемы.

Команда Эдварда Йорданеску прошла отбор, выиграв группу со Швейцарией и Израилем и пропустив всего пять голов. Меньше забивали только в ворота топ-сборных. Одной из причин такого успеха является средний и низкий блок – он очень компактный, с проактивными защитниками и слаженными подстраховками. Между линиями очень мало пространства.

При этом Румыния старается не рисковать лишний раз. В матчах против сильных оппонентов подопечные Эдварда Йорданеску отдают мяч и ждут ошибок – а они обязательно будут возникать. Для раскачивания такой насыщенной обороны необходимо прибегать к нешаблонным смещениям и максимально быстрым действиям, что провоцирует обрезки и контратаки. Наш соперник только их и ждет.

"Триколоры" имеют сильных вингеров и фулбеков, при этом пытаясь перегружать зоны на флангах. Банку и Михейле слева и Ман с Рациу справа представляют серьезную опасность для Украины – большинство их попыток обыгрыша 1-в-1 успешны. Плюс, они хорошо насыщают зоны завершения, быстро бегают с мячом и без него, классно комбинируют и пробивают с дистанции.

Большое внимание следует уделить 31-летнему Николае Станчу. Играя на позиции "десятки", он забил 3 гола в отборе, создал 15 моментов для партнеров и нанес 29 ударов – а еще выиграл 51 единоборство. У него сильный дальний удар, в том числе и со стандартов.

Над Станчу, вероятно, расположится мобильный форвард Дрегуш, ведь таранный Алибек (3 гола в отборе) травмировался. При таком раскладе украинцам следует быть особенно внимательными в зонах перед собственной штрафной.

Впрочем, Румынию не просто так считают командой уровня третьего места. При всей надежности блока, в нем постоянно возникают щели – сильные соперники провоцируют их нетривиальными открываниями и очень быстрым пассингом.

Кроме того, заточенность на фланговые атаки растягивает структуры игры "триколоров" – как следствие, при потерях они оставляют очень много пространства, а это рай для Мудрика и Цыганкова. Что наиболее важно, фулбеки и вингеры заходят настолько высоко, что просто не успевают возвращаться. А иногда и не очень хотят.

Атака же у Румынии бедна на интересные идеи. Большинство из них завершаются дальними ударами, а хороших открытий на чужой трети не хватает – и их часто игнорируют. Впереди этот коллектив полагается на индивидуальные решения лидеров.

В конце концов, следует отметить, что румыны очень посредственные в прессинге. Румыния входит в топ-9 по интенсивности давления, но организованность хромает – Украина со своими короткими розыгрышами должна спокойно отыгрывать высокий прессинг. При выходе из-под прессинга наши соседи тоже очень посредственные – они полагаются на импровизации, но не имеют четкой системы и часто ошибаются.

Учитывая вышеупомянутые проблемы, можно спрогнозировать победу подопечных Сергея Реброва. Центральный треугольник "сине-желтых" слишком сильный для Румынии, а наши вингеры выше классом – и они имеют поддержку топовых форвардов. "Триколоры" же со своими пустотами на флангах сильно рискуют. В конце концов, у Эдварда Йорданеску травмировался основной центрбек Бурке, что будет бить по критически зависимому от сыгранности блоку.

Все это справедливо, если мы говорим об Украине на праймовых отрезках игры. Вот только подопечные Сергея Реброва так не могут. И даже на праймовых отрезках вопросы к взлому "автобусов" остаются – в Боснии этого так и не удалось сделать, поэтому пришлось перейти на прямолинейный стиль с подачами на двух форвардов.

Вообще, для позиционной игры сборной Украины характерны странные ошибки. Одни и те же футболисты в одних и тех же ситуациях могут сыграть гениально несколько раз подряд – а через несколько эпизодов те же люди не будут замечать открытий в метре от себя.

Конкретно же перед матчем с Румынией смущает травма Миколенко. Виталий точно не сыграет, а его позицию должен занять Зинченко. Бросать Сашу под техничных румынских вингеров страшно – особенно с учетом фактора Мудрика на этом же фланге – поэтому переход на схему 5-4-1 не удивил бы. Тем более, что в атаке данная модель трансформируется в классические 4-3-3.

Правда, тогда придется отказаться или от чистого опорника (что слишком рискованно), или от одного из креативных центрхавов (Судакова или Шапаренко). Но как тогда проходить компактный блок румын? С другой стороны, если Украина пропустит первой из зоны Зинченко, то потом придется долго мучиться – "триколоры" моментально закроются.

Посмотрим, что выберет Сергей Реброва – классику с доминированием и атакой, или сделает первоочередную ставку на осторожность. Более вероятным кажется первый вариант. Как бы там ни было, легким поединок против Румынии не будет – готовьте валидол. На Евро легко не бывает в принципе.

Ориентировочный состав на матч Румыния – Украина

Румыния: Нице – Рациу, Дрегушин, Раковицан, Банку – М. Марин, Р. Марин – Ман, Станчу, Михеилэ – Дрегуш

Украина: Лунин – Конопля, Забарный, Матвиенко, Зинченко – Степаненко – Цыганков, Шапаренко, Судаков, Мудрик – Довбик

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