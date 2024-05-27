"Футбол 24" презентує дайджест головних новин за неділю, 26 травня.

Україна

Україна гримнула дверима в останньому матчі на Євро U-17, перемігши Кіпр – форвард з Бундесліги оформив ефектний дубль.

Полісся зробило сенсаційний вибір тренера, також житомиряни забрали лідерів Вернидуба і Максимова, за три трансфери виклали кругленьку суму.

Динамо – у посіві Ліги чемпіонів, Кривбас без гарантії групового етапу єврокубків – переможець Ліги Європи визначив все.

Світ

Барселона перемогла Севілью в прощальному матчі Хаві.

Божевілля на 90+3 залишило команду Коваленка в Серії А – Емполі дотис Рому, Каннаваро зберіг Удінезе в еліті.

Визначився останній учасник АПЛ сезону 2024/25 – Саутгемптон здобув путівку, перегравши Лідс у нудному матчі.

Аталанта розтоптала мрії Роми про Лігу чемпіонів, прибивши Торіно – історичний рекорд бомбардирів, Лукман знову у вогні.

Українці за кордоном

"Наш Пічічі": Жирона влаштувала парад на честь історичного виходу в Лігу чемпіонів – Довбик в центрі уваги. Артем офіційно став найкращим бомбардиром Ла Ліги.