Головні новини 26 травня: Довбик офіційно виграв Пічічі, Полісся призначило тренера й здійснило гучні трансфери
"Футбол 24" презентує дайджест головних новин за неділю, 26 травня.
Україна
Україна гримнула дверима в останньому матчі на Євро U-17, перемігши Кіпр – форвард з Бундесліги оформив ефектний дубль.
Полісся зробило сенсаційний вибір тренера, також житомиряни забрали лідерів Вернидуба і Максимова, за три трансфери виклали кругленьку суму.
Динамо – у посіві Ліги чемпіонів, Кривбас без гарантії групового етапу єврокубків – переможець Ліги Європи визначив все.
Світ
Барселона перемогла Севілью в прощальному матчі Хаві.
Божевілля на 90+3 залишило команду Коваленка в Серії А – Емполі дотис Рому, Каннаваро зберіг Удінезе в еліті.
Визначився останній учасник АПЛ сезону 2024/25 – Саутгемптон здобув путівку, перегравши Лідс у нудному матчі.
Аталанта розтоптала мрії Роми про Лігу чемпіонів, прибивши Торіно – історичний рекорд бомбардирів, Лукман знову у вогні.
Українці за кордоном
"Наш Пічічі": Жирона влаштувала парад на честь історичного виходу в Лігу чемпіонів – Довбик в центрі уваги. Артем офіційно став найкращим бомбардиром Ла Ліги.