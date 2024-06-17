Румыния – Украина: болельщики выбрали утешительно-потешного "Льва матча"
Фанаты сборной Украины определили лучшего по мотивам проигранного поединка румынам (0:3).
Награду "Лев матча" получил полузащитник сборной Украины Михаил Мудрик, сообщает пресс-служба УАФ.
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Вингер Челси провел на поле весь поединок и запомнился несколькими опасными ударами, которые, однако, не достигли своей цели. Болельщики отдали Михаилу 20% голосов. Среди ближайших преследователей Мудрика Андрей Лунин (19%) и Артем Довбик (14%).
Относительно других игроков сборной Украины, то симпатии болельщиков распределились следующим образом:
11% – Александр Зинченко,
7% – Илья Забарный,
6% – Виктор Цыганков, Георгий Судаков и Ефим Конопля,
4% – Николай Шапаренко,
3% – Николай Матвиенко и Тарас Степаненко.
Напомним, Подопечные Сергея Реброва в первом туре группового этапа Евро-2024 потерпели разгромное поражение от Румынии (0:3). Впереди у "сине-желтых" еще две дуэли – против Словакии и Бельгии.
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