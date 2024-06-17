Награду "Лев матча" получил полузащитник сборной Украины Михаил Мудрик, сообщает пресс-служба УАФ.

Румыния – Украина – 3:0 – видео голов и обзор матча

Вингер Челси провел на поле весь поединок и запомнился несколькими опасными ударами, которые, однако, не достигли своей цели. Болельщики отдали Михаилу 20% голосов. Среди ближайших преследователей Мудрика Андрей Лунин (19%) и Артем Довбик (14%).

Относительно других игроков сборной Украины, то симпатии болельщиков распределились следующим образом:

11% – Александр Зинченко,

7% – Илья Забарный,

6% – Виктор Цыганков, Георгий Судаков и Ефим Конопля,

4% – Николай Шапаренко,

3% – Николай Матвиенко и Тарас Степаненко.

Напомним, Подопечные Сергея Реброва в первом туре группового этапа Евро-2024 потерпели разгромное поражение от Румынии (0:3). Впереди у "сине-желтых" еще две дуэли – против Словакии и Бельгии.

Евро-2024: Румыния разнесла Украину – тотальное фиаско, первое попадание на 76-й, катастрофа каждого и милостыня соперника