Барселона и Севилья уже не имели турнирных задач, но во встрече было немало изюминок. Каталонцы проводили прощальную вечеринку с Хави-тренером, а нервионцы пытались подарить родным фанам победу – в течение последних туров они только проигрывали. Для нейтральных же болельщиков данный матч стал последним в сезоне топ-5 чемпионатов (дальше только финалы Лиги Европы и Лиги чемпионов).

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Первый тайм оказался очень ярким, хотя публика на Рамон Санчес Писхуан выглядела непривычно сонливой. Между тем, обе команды имели попадания в стойку, выходили один на один и организовали ряд шикарных моментов. Это время стало звездным для Нюланда и тер Штегена – голкиперы куражились.

Были и голы. Барселона открыла счет на 15-й минуте вследствие долгого держания мяча. Подопечные Хави перед взятием ворот сделали более 10 передач – таких голевых комбинаций в текущем чемпионате "блаугранас" провели аж девять. Больше только у Реала (17) и Жироны (20).

Особенно ярким было завершение атаки. Ямал отдал поперечный пас с правого фланга, Педри пяткой подправил на Канселу, а португалец вошел в штрафную и развернулся. После этого Жоау выполнил перевод на дальнюю штангу, а Левандовски сыграл на замыкании. 0:1!

Севилья отыгралась на 31-й минуте усилиями Эн-Несири. Юссеф принял своевременный пас под врывание на левый край штрафной (Кунде позволил избежать офсайда), после чего прошил тер Штегена с близкого расстояния. 1:1! Именно с этим счетом первый тайм и подошел к концу, хотя команды наиграли где-то на 3:3.

Во втором тайме футболисты не сбавляли обороты. Барселона начала лучше – так, уже на 53-й минуте Фермин Лопес должен был забивать, получив проникающий пас, однако его выстрел парировал Нюланд. А вот на 59-й голкипер оказался бессильным против плотного выстрела Фермина из-за пределов штрафной площадки. Точно в левый нижний! 1:2.

Севилья побежала отыгрываться. И она должна была это делать. Окампос пробивал с минимального расстояния, Люкебакио с дистанции стрелял в дальнюю девятку, Мариано Диас стрелял из центра штрафной в левый нижний угол ... Сейвы тер Штегена и расточительство андалусийцев спасали Барсу, хотя каталонцы тоже огрызались. В частности, в одной из атак Канселу не забил с метра в пустые ворота.

В конце концов, "блаугранас" удержали победу. Хави покидает тренерский мостик Барселоны со щитом, а Севилья завершает чемпионат с четырьмя поражениями подряд.

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