Разгромная победа Аталанты над Торино в последнем туре Серии А 2023/24 определила судьбу сразу двух украинских клубов в еврокубках.

Триумф Аталанты над Торино позволил бергамаскам завершить сезон на четвертом месте, что повлияло и на позиции Динамо и Кривбасса в квалификации к еврокубкам 2024/25, сообщает журналист Игорь Семйон.

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Так, киевляне попадают в сеяные команды во 2-м квалификационном раунде Лиги чемпионов. Среди потенциальных соперников – Партизан (Сербия) и Лугано (Швейцария).

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Кривбасс же начнет свою еврокубковую историю с 3-го раунда квалификации Лиги Европы независимо от финала Лиги чемпионов. Таким образом, криворожанам не будет гарантировано попадание в групповой этап еврокубков (Лиги Европы или Лиги конференций).

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