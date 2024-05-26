Аталанта и Торино встречались в одном из ключевых матчей последнего тура этого сезона Серии А. Фактически победа была нужна только гостям, которые лелеют надежду попасть в Лигу конференций. Также за "быков" сегодня были все болельщики Ромы, которым было нужно, чтобы команда Джан Пьеро Гасперини не финишировала в топ-4.

Дело в том, что Серия А имела шанс отправить шестую команду в Лигу чемпионов, а это именно "джалоросси". Сценарий был чрезвычайно сложным для реализации, потому что требовал двух поражений Аталанты (еще есть перенесенный матч против Фиорентины). "Футбол 24" совместно с партнером HLIBNY DAR рассказывает, как разбилась мечта об уникальном сезоне.

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Кроме отсутствия мотивации, от Аталанты ждали еще и усталости. Бергамцы провели изнурительный финал Лиги Европы, а затем несколько дней праздновали первый в истории клуба еврокубковый трофей. Интересно, что Гасперини выпустил в старте всех игроков, кроме вратаря, которые играли против Байера (в основе или с замены).

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Словом, Торино был свежее и не имел серьезных кадровых потерь. Гости и начали матч активнее, кульминацией чего стала атака на 12 минуте. Белланова подал с фланга, а Сапата совсем немного не попал в створ ворот. Такие эпизоды – классика для "быков" этого сезона. Дуван вообще очень старался что-то доказать своей бывшей команде. Много бегал, толкался, прессинговал. Очевидно, колумбийцу обидно, что его выставили из команды перед таким сезоном.

Аталанта давала сопернику свободу лишь полтайма. Дальше включился де Кетеларе, и появились голы. Сначала Шарль попытался бить сам, но немного не попал в ворота. Через минуту он уже отдавал на Скамакку, который с линии штрафной четко положил мяч в угол. За последние два месяца Джанлука организовал 14 забитых мячей (10 голов, 4 ассиста). Это лучший результат в топ-5 чемпионатах вместе с Коулом Палмером.

Далее Торино позволили немного поатаковать, преимущественно через Белланову. Оборона хозяев справилась, а под конец свое слово сказал герой финала Лиги Европы. Первый удар Лукмана был неточным, но во второй попытке было трудно промахнуться. Де Кетеларе прострелил на 11 метров, откуда бил Пашалич. Голкипер отбил прямо на Адемолу, который отправил мяч в пустые ворота. Впервые за всю историю выступлений в Серии А четыре игрока Аталанты забили не менее 10 голов за сезон: Скамакка (12), Копмейнерс (12), де Кетеларе (10), Лукман (10).

После перерыва Торино решил вообще перестать играть, так будто это он несколько дней праздновал получение важного трофея. Аталанта же неслась забивать еще. На старте второго тайма это сделал Скамакка, но де Кетеларе, который ассистировал, перед тем выпустил мяч за пределы поля. Следом бельгиец взял инициативу на себя – голкипер потянул довольно сложный удар.

Также не удалось оформить дубль Лукману. Этот гол отменили из-за нарушения правил от Скамакки. Нигериец не расстроился, а через несколько минут заработал пенальти в борьбе с Тамезом. С 11 метров пошел бить Пашалич, который без проблем справился. Впоследствии Адемола забил еще раз, но не выдержал линию офсайда. Это уже третий незасчитанный гол Аталанты.

Дальше игра успокоилась. Возможно, из-за череды замен от обоих тренеров. Аталанта победила и гарантировала себе как минимум четвертое место, а это значит, что Рома не сыграет в Лиге чемпионов, а отправится в ЛЕ. Бергамцы еще имеют шанс получить "бронзу", если 2 июня обыграют Фиорентину. Торино, хоть и проиграл, остался на девятом месте, потому что Наполи не обыграл Лечче. "Быки" еще могут попасть в Лигу конференций, если все та же Фиорентина в финале обыграет Олимпиакос.