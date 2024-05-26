Полесье решило прибегнуть к радикальным изменениям после завершения неоднозначного сезона.

Новым главным тренером житомирцев станет 36-летний Имад Ашур, утверждает журналист Владимир Зверов.

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Выбор Полесья удивляет, хотя Футбол 24 ранее сообщал о переезде молодого специалиста и его помощников в Житомир. Правда, ожидалось назначение в Полесье-2, которое только заявляют на Вторую лигу. Президент клуба Геннадий Буткевич решил доверить первую команду тренеру, который еще не имеет опыта на таком уровне.

Ашур достиг неплохих результатов с юношеским СК Днепр-1. Команда финишировала на третьей строчке чемпионата Украины U-19 и регулярно поставляла качественные кадры для взрослого состава.

Напомним, Полесье завершило УПЛ на пятой строчке, что гарантировало "волкам" дебютный выход в еврокубки.

Полесье ошеломило Шахтер двумя голами за 2 минуты и впервые в истории пробилось в еврокубки