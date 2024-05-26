Полесье оформило трансферы из команд, которые финишировали выше в турнирной таблице.

Житомирский клуб удивил не только назначением Имада Ашура новым главным тренером, но и тремя громкими трансферами.

Полесье сделало сенсационный выбор тренера – участника еврокубков официально доверили "юному" дебютанту

Полесье подписало лидера обороны Кривбасса Даниила Бескоровайного и дуэт из СК Днепр-1 – центрхава Руслана Бабенко и атакующего универсала Алексея Гуцуляка. Президент клуба Геннадий Буткевич раскрыл условия трансферов в комментарии журналисту Владимиру Зверову: "Гуцуляка купили за 600 тысяч евро, Бескоровайного за 600 тысяч, Бабенко – бесплатно".

Напомним, Полесье завершило УПЛ на пятой строчке, что гарантировало "волкам" дебютный выход в еврокубки. СК Днепр-1 был четвертым, а Кривбасс третьим.

Полесье ошеломило Шахтер двумя голами за 2 минуты и впервые в истории пробилось в еврокубки