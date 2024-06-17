Матч Румыния – Украина состоится сегодня, 17 июня. Стартовый свисток на Альянц Арене в Мюнхене прозвучит в 16:00. Это будет первый поединок команды Сергея Реброва в финальной части Евро-2024.

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Где смотреть Румыния – Украина? Игру покажут два вещателя, но для разных аудиторий. Суспільне будет транслировать матч в свободном доступе на своих региональных каналах – Суспільне Київ, Суспільне Одеса и тому подобное. Важно: на ОТТ-платформах Суспільне игру не покажет. Смотреть матч и интернете можно на медиа-сервисе MEGOGO при наличии соответствующей подписки.

К слову, это будет первый официальный матч между сборными Украины и Румынии. Ранее было шесть товарищеских поединков. Три победы одержали наши соперники и три победы в активе "сине-желтых, правда, одна из них была в серии пенальти.

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