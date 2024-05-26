Определился последний участник АПЛ сезона 2024/25 – Саутгемптон добыл путевку, переиграв Лидс в скучном матче
Лидс уступил Саутгемптону (0:1) в плей-офф Чемпионшипа сезона 2023/24. Результат и обзор матча – в этой новости на "Футбол 24".
Чемпионшип, финал плей-офф
Лидс – Саутгемптон – 0:1
Гол: Армстронг, 24
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Первый тайм между командами был довольно равным. Небольшое преимущество имел Лидс во владении, но "павлины" ничего не смогли приличного создать у ворот соперника. А вот Саутгемптон имел несколько моментов и одним из них удачно воспользовался Армстронг, забив после передачи Смоллбоуна. Лидс лишь дважды пробил в сторону ворот "святых" и все удары были из-за пределов штрафной площади. С 2010 года, команда которая открывает счет в плей-офф, обязательно повышается в классе.
После перерыва "павлины" захватили инициативу, улучшили владение, правда, проблема с созданием моментов осталась. Саутгемптон больше времени проводил в обороне. Лучший момент, чтобы забить Лидс создал на 84 минуте, когда мяч попал в перекладину.
В АПЛ Саутгемптону компанию составят Лестер и Ипсвич, которые получили прямые путевки из Чемпионшипа.
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