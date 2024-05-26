Жирона с размахом празднует получение путевки в Лигу чемпионов и не забыла отметить вклад Артема Довбика в результат.

"Красно-белые" финишировали на третьем месте в турнирной таблице по итогам сезона Ла Лиги. Впервые в истории Жирона сыграет в Лиге чемпионов.

Довбику вменяют "читерство" в получении Пичичи: "Серлот заслужил – забил 23 гола и ни одного с пенальти"

Каталонцы решили отпраздновать это событие вместе с фанатами и устроили парад. Автобус с футболистами встречали болельщики на улице города. В своих соцсетях пресс-служба выложила видео, где Артем Довбик повязывает украинский флаг и выкрикивает: "Слава Украине". Пост сопроводили подписью: "Наш пичичи".

Украинский форвард, который только летом присоединился к Жироне, стал лучшим бомбардиром не только клуба, но и всего чемпионата. Довбик забил за "красно-белых" в Ла Лиге 24 гола. Он опередил Серлота из Вильярреала на один мяч, а Беллингема из Реала – на пять.

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