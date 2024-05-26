Сборная Украины U-17 уверенно победила Кипр в заключительном для себя матче на юношеском Евро-2024. Читайте обзор поединка на "Футбол 24".

Евро-2024 U-17, групповой этап, 3-й тур

Группа A

Украина – Кипр – 2:0

Голы: Богданов, 30, 48, (пен.)

И сборная Украины, и сборная Кипра не имели шансов на выход из группы, поэтому поединок не имел никакого турнирного значения. Украинцы ожидаемо больше владели инициативой и открыли счет на 30-й минуте. Баршак сделал классный заброс с собственной половины, а Дмитрий Богданов обработал мяч и элегантно перебросил голкипера.

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Сразу после перерыва форвард оформил дубль. Денисов грамотно подставился и заработал пенальти, а Богданов оформил дубль. Киприоты никаких неприятностей подопечным Юрия Мороза, а игра завершилась уверенной победой 2:0.

Таким образом, сборная Украины U-17 заняла третье место в группе A, набрав 3 очка, Кипр с 0 баллов остался последним. В параллельном матче группы Сербия и Чехия устроили настоящую перестрелку, из которой победителями вышли чехи (3:4).

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