Вингер сборной Румынии Деннис Ман вписал свою фамилию в историю в матче Евро-2024 против Украины.

Деннис Ман стал вторым румынским игроком, который оформил сразу 2 голевых передачи в одном матче большого турнира, сообщает Opta.

Румыния – Украина – видео голов

До этого это удавалось легенде Румынии Георге Хаджи, который дважды ассистировал партнерам в матче против Колумбии на ЧМ-1994.

Заметим, что Румыния разбила Украину (3:0) в стартовом матче на Евро-2024 – голами отмечались Станчу, Разван Марин и Дрегуш.

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