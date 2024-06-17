Тренерский штаб сборной Украины определился с перечнем игроков, на которых рассчитывает в матче первого тура группового этапа Евро-2024 против Румынии.

Матч Евро-2024 Румыния – Украина состоится уже сегодня, начало в 16:00 по киевскому времени. Поскольку УЕФА расширил заявки команд, то Сергей Ребров не стал ничего выдумывать, включив всех футболистов, которые прилетели в Германию.

Румыния – Украина: анонс матча Евро-2024

Стоит заметить, что Виталий Миколенко, хоть и попал в список, но точно не сыграет против Румынии из-за травмы. Об этом главный тренер нашей сборной сообщил еще вчера на пресс-конференции.

Заявка сборной Украины на матч против Румынии:

Вратари: Георгий Бущан, Анатолий Трубин, Андрей Лунин

Защитники: Ефим Конопля, Александр Сваток, Максим Таловеров, Илья Забарный, Виталий Миколенко, Валерий Бондарь, Николай Матвиенко, Александр Тымчик, Богдан Михайличенко

Полузащитники: Сергей Сидорчук, Тарас Степаненко, Руслан Малиновский, Георгий Судаков, Виктор Цыганков, Александр Зинченко, Владимир Бражко, Николай Шапаренко, Александр Зубков,

Нападающие: Андрей Ярмоленко, Роман Яремчук, Михаил Мудрик, Артем Довбик, Владислав Ванат.

Мудрик будет разрывать Румынию, играть в 4 или 5 защитников – рецепт успеха для Украины в стартовом матче на Евро-2024