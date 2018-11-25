Черноморец одержал волевую победу над Арсеналом-Киев

В матче 16-го тура УПЛ Черноморец благодаря двум голам за две минуты смог вырвать три очка у Арсенала-Киев.

Чемпионат Украины 2018/2019, 16-й тур

Черноморец – Арсенал-Киев – 2:1

Голы: Мусолитин, 67, Коваль, 69 – Семенюк, 63

Матч начался сухо и скучно, но постепенно набрал обороты и стал веселее. Активнее выглядел Черноморец, который провёл ударный отрезок в середине первого тайма. На 18-й минуте Леонов после подачи с левого края не попал в ближний угол с нескольких метров, а на 22-й Семенив выскочил один на один с голкипером. Ситало успел выйти и благодаря ужасной обработке мяча соперником смог выбить мяч, хотя при этом подыграл себе руками за пределами штрафной – арбитр этого не заметил. Впрочем, после этого в матче снова наступило затишье, которое иногда прерывали слабые удары – в частности, в исполнении Сагуткина и Коваля.

Второй тайм подарил экшн, которого ждали от битвы конкурентов за выживание. Первым начал давить Черноморец, но выстрел Щедрого на старте тайма взял Ситало, а Чорний со штрафного на 57-й минуте пробил красиво, но над перекладиной. Арсенал-Киев ответил неожиданным голом: на 63-й минуте Фещук замкнул подачу с левого фланга ударом в перекладину, а Семенюк добил в пустые ворота – 1:0. Ангел Червенков сразу же бросил в бой Мусолитина, и тот уже на 67-й сравнял счёт, завершив головой в падении подачу Чорния. Через две минуты одесситы вообще перевернули игру: Владимир Коваль ударом с линии штрафной смог прошить оборонные стены киевлян и попасть точно в ворота – 2:1. В следующей же атаке Коваль мог делать дубль, но удар головой после подачи с левого фланга вышел откровенно слабым.

Арсенал-Киев на последних минутах ощутимо нагрузил оборону Черноморца, однако восстановить ничейный счет подопечным Вячеслава Грозного так и не удалось. Финальный свисток зафиксировал волевую победу Черноморца, который набрал двенадцать очков и оторвался от "канониров" уже на пять зачетных баллов. К десятой ступени остается четыре очка.