Безус голом и ассистом помог Сент-Трюйдену в сверхрезультативном матче обыграть Андерлехт Макаренко

Состоялся матч 16 тура чемпионата Бельгий Сент-Трюйден – Андерлехт, где приняли участие украинские футболисты.

Чемпионат Бельии, 16 тур

Сент-Трюйден – Андерлехт – 4:2

Голи: Безус, 8, Камада, 62, 66, Боли, 90+3 – Сантини, 38, 52 (пен).

Безус попал в сферу интересов Андерлехта и Стандарда

В матче 16 тура чемпионата Бельгии встречались Сент-Трюйден и Андерлехт. В стартовых составах обеих команд вышли украинцы, в прошлом игравшие за киевское Динамо. За хозяев сыграл Роман Безус, а за гостей – Евгений Макаренко.

Уже на восьмой минуте украинец Сент-Трюйдена отметился забитым голом и вывел свою команду вперед. Безус набегал на ворота соперника из глубины поля и с силой ударил по мячу, который остался ничейным на линии штрафной. 1:0.

Затем вперед вышел Андерлехт Макаренко, дублем отметился Сантини. На 62-ой минуте нападающий Сент-Трюйдена Камада восстановил паритет в матче, а еще через 4 минуты вывел хозяев вперед после паса Безуса. Точку в матче поставил Боли в дополнительное время.

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Безус был заменен на 83-ей минуте, а Макаренко отыграл весь матч и на 70-ой минуте записал себе в пассив желтую карточку. После этого матча Сент-Трюййден Безуса располагается на 5 месте с 27 очками, Андерлехт на позицию выше с 30 зачетными пунктами.