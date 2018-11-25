Кубок Либертадорес: второй финал между Ривер Плейт и Бока Хуниорс снова перенесен

Ответный матч финала Копа Либертадорес между аргентинскими Ривер Плейт и Бока Хуниорс перенесли на неопределенный срок.

КОНМЕБОЛ объявил, что финал Кубка Либертадорес будет отложен. Об этом сообщает официальный твиттер Ривер Плейт.

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По информации TyC Sports, поединок перенесли из-за позиции игроков и боссов Бока Хуниорс, которые отказываются играть решающий поединок турнира на следующий день после атаки фанатов Ривер Плейт на их клубный автобус.

По мнению представителей "генуэзцев", их соперник из-за такого поведения болельщиков должен получить техническое поражение. Однако, президент Конфедерации южноамериканского футбола Алехандро Домингес подчеркнул, что поединок состоится в другую дату, а судьба трофея будет решена на поле.

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Напомним, что в субботу фанаты Ривер Плейт напали на автобус Бока Хуниорс и травмировали нескольких игроков "генуэзцев". Представители Конфедерации южноамериканского футбола несколько раз откладывали начало матча, а затем перенесли его на вечер воскресенья. Предварительно поединок должен был состояться в воскресенье в 22:00 по Киеву.