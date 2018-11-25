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Александрия – Динамо – 2:1 – видео голов и обзор матча

21:51 504 Читати українською
Александрия – Динамо – 2:1 – видео голов и обзор матча
Александрия – Динамо: видео голов и обзор матча 25.11.2018 – УПЛ 2018/19

Динамо неожиданно уступило Александрии в 16-м туре УПЛ. Смотрите видео голов и обзор матча Александрия – Динамо.

Украина. УПЛ, 16-й тур

Александрия – Динамо – 2:1

Голы: Цуриков, 3, Запорожан, 57 (пен.) – Вербич, 33

Александрия обыграла Динамо впервые в истории УПЛ и подвинула киевлян на 3-е место

Экс-динамовец Цуриков открыл счет в матче уже на 3 минуте, Вербич смог сравнять счет еще в первом тайме, но во второй половине встречи Запорожан с пенальти установил окончательный счет в игре.

За предыдущие 15 матчей в чемпионате Украины Александрия лишь дважды отбирала очки у Динамо. В воскресенье, 25 ноября, впервые в истории УПЛ команда из 82-тысячного города переиграла киевский клуб.

Александрия – Динамо: экс-киевлянин прервал безголевую серию хозяев в играх с "бело-синими"

Команда Шарана набирает 33 очка и обходит Динамо в турнирной таблице. Шахтер, несмотря на ничью против Львова, увеличивает свое преимущество над киевлянами.

Украина16 тур

Александрия - Динамо Киев: Воскресенье 25 ноября 2018

Александрия
Матч окончен
2 : 1
Динамо Киев
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