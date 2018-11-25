Александрия – Динамо: команда Шарана снова выходит вперед – странный пенальти

Александрия принимает Динамо в 16-м туре чемпионата Украины. Счет и обзор матча читайте на "Футбол 24".

Украина. УПЛ, 16-й тур

Александрия – Динамо – 2:1 (идет 2-й тайм)

Голы: Цуриков, 3, Запорожан, 57 (пен.) – Вербич, 33

Матч, как и онлайн-трансляция Александрия – Динамо, стартовал в 19:30 по киевскому времени. Киевляне только на 2 очка опережали до отчетной встречи команду Шарана, которая не проигрывала 6 матчей подряд в УПЛ.

Александрия – Динамо: онлайн-трансляция матча

Хозяева открыли счет на старте встречи. Буяльский потерял мяч в жесткой борьбе с Банадой (динамовцы даже начали апеллировать к судье после взятия ворот), а Цуриков ударом с лета прошил Бойко. Экс-защитник Динамо, к слову, красиво забил! Впоследствии арбитр Игорь Пасхал в похожем эпизоде не зафиксировал фол против игрока Александрии – по крайней мере последовательным он себе проявил.

Быструю атака левым флангом начал Вербич, а завершил слабым ударом Цыганков. Неплохо в этом эпизоде ​​сыграл Цуриков в отборе. В следующей атаке этот же александриец пробивал из-под Сидорчука (капитан киевлян вышел на непривычной позиции в центре защиты) – снаряд минимально разминулся с воротами. Кирилл Ковалец заработал острый штрафной, который завершал навесным ударом Запорожан. Бойко вытащил из верхнего угла. Бомбардировка ворот Динамо продолжалось в первые 20 с лишним минут – гости редко переходили за центр поля.

Команда Хацкевича пришла в себя на 24-й. Сидклей забросил классный пас за спины защитникам, но у Цыганкова не вышел ни удар, ни пас с убойной позиции. Почти сразу Шапаренко отправил парашютик под перекладину – Панькив потянул. Красивое завершение динамовской трехходовки, которую организовали Кадар и Вербич. Цыганков дальним ударом обвел стенку, однако Панькив без проблем взял этот мяч. Давление гостей сработало на 33-й минуте. Киевляне создали численное большинство во вратарской Александрии, а идеальный навес Кендзеры реализовал Вербич.

Задерака получил слишком много пространства в чужой штрафной, однако не попал в дальний угол ворот Бойко. Киевляне ответили ударом Шапаренко с выгодного положения – Бабогло успел заблокировать. Александрия еще дважды огрызнулась, но уже не так опасно. В битве за второе место удивительно классный футбол: множество острых моментов от обоих соперников – после 45-и минут 6:5 по ударам ведет Александрия, но Динамо чаще попадает в ворота (3:4).

Со старта второго тайма команды начали обмениваться уколами. Опаснее выглядело Динамо. Цыганков создал идеальную возможность для Шапаренко, но Николай вместо удара решил отдать на Вербича – пас предсказуемо перехватил Панькив. На 55-й Бойко неоправданно вышел из ворот и привез пенальти, грубо налетев на Цурикова. Странный момент, ведь Сидорчук уже выигрывал борьбу, но экстремальный полет вратаря Динамо дал судье повод для назначения 11-метрового. Запорожан уверенно переиграл голкипера киевлян – Александрия во второй раз вышла вперед.