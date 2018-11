"Футбол – это праздник, а не война": Пуйоль и другие звезды реагируют на ужасы перед финалом Кубка Либертадорес

Этого боялись и это произошло. Аргентинский футбол в очередной раз продемонстрировал всему миру свою темную сторону. Возможность века безжалостно потеряна.

Ответный матч финала Копа Либертадорес-2018 между Ривер Плейт и Бока Хуниорс был перенесен из настоящих варваров, которых язык не поворачивается назвать фанами. Они атаковали автобус Боки, травили Тевеса и Ко перечным газом, крушили автомобили и занимались вандализмом. Суперкласико имело шанс стать роскошной рекламой аргентинскому футболу, а вместо этого страна Марадоны, Месси, Пассареллы и Батистуты утонула в очередном позоре.

Фанаты Ривер Плейт напали на автобус Бока Хуниорс – есть пострадавшие: финал Кубка Либертадорес может не состояться

Реакция футбольного мира на произвол ультрас Ривер Плейт была жесткой и безжалостной. Аргентина снова ассоциируется с войной на стадионах и улицах. Безопасности не могут гарантировать даже игрокам.

"Какие печальные новости из Аргентины... Так не живут футболом. Позор!!!", –возмущается легенда Барселоны и сборной Испании Карлес Пуйоль.

Экс-хавбек мадридского Атлетико Макси Родригес не замедлил с ответом коллеге: "Мой друг, это нормально для Аргентины! Здесь такие вещи называют страстью. Мы никогда не изменимся".

Впоследствии Макси пришлось разъяснять свои слова о "страсти": "Это была ирония. Все, что происходит – сплошное безумие".

Голкипер Манчестер Сити Клаудио Браво также выразил сожаление по поводу позора на Монументале: "Не надо путать страсть к футболу с насилием. Футбол – это праздник, а не война".

"Какой позор для Корупбол (КОМЕНБОЛ – прим.ред). Врач считает, что финал можно проводить. Здоровье игроков важнее, чем футбол", – написал легендарный парагвайский голкипер Хосе Луис Чилаверт.

Батистута находится в отчаянии: "Еще одна упущенная возможность перед всем миром, который за нами наблюдает. Позорно и плачевно".

"Финал Кубка Либертадорес больше никого не интересует. Сейчас важно только здоровье футболистов", – отмечает легенда Бока Хуниорс Хуан Роман Рикельме.

