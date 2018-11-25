"Футбол – это праздник, а не война": Пуйоль и другие звезды реагируют на ужасы перед финалом Кубка Либертадорес

Этого боялись и это произошло. Аргентинский футбол в очередной раз продемонстрировал всему миру свою темную сторону. Возможность века безжалостно потеряна.

Ответный матч финала Копа Либертадорес-2018 между Ривер Плейт и Бока Хуниорс был перенесен из настоящих варваров, которых язык не поворачивается назвать фанами. Они атаковали автобус Боки, травили Тевеса и Ко перечным газом, крушили автомобили и занимались вандализмом. Суперкласико имело шанс стать роскошной рекламой аргентинскому футболу, а вместо этого страна Марадоны, Месси, Пассареллы и Батистуты утонула в очередном позоре.

Фанаты Ривер Плейт напали на автобус Бока Хуниорс – есть пострадавшие: финал Кубка Либертадорес может не состояться

Реакция футбольного мира на произвол ультрас Ривер Плейт была жесткой и безжалостной. Аргентина снова ассоциируется с войной на стадионах и улицах. Безопасности не могут гарантировать даже игрокам.

"Какие печальные новости из Аргентины... Так не живут футболом. Позор!!!", –возмущается легенда Барселоны и сборной Испании Карлес Пуйоль.

Qué pena las noticias que llegan de Argentina... Así no se vive el fútbol. VERGÜENZA!!! — Carles Puyol (@Carles5puyol) 24 листопада 2018 р.

Экс-хавбек мадридского Атлетико Макси Родригес не замедлил с ответом коллеге: "Мой друг, это нормально для Аргентины! Здесь такие вещи называют страстью. Мы никогда не изменимся".

Amigo acá en ARGENTINA esto es normal! Y lo llamamos pasión . No cambiamos más. https://t.co/3P3udmI7Q2 — Maxi Rodríguez (@MR11ok) 24 листопада 2018 р.

Впоследствии Макси пришлось разъяснять свои слова о "страсти": "Это была ирония. Все, что происходит – сплошное безумие".

Lo de pasión es irónico, es una locura todo lo que está pasando https://t.co/Jd9IF9n3hW — Maxi Rodríguez (@MR11ok) 24 листопада 2018 р.

Голкипер Манчестер Сити Клаудио Браво также выразил сожаление по поводу позора на Монументале: "Не надо путать страсть к футболу с насилием. Футбол – это праздник, а не война".

Lamentable lo sucedido en Argentina. La pasión por un deporte tan hermoso como el fútbol no debe confundirse con violencia.

El fútbol es una fiesta y no una guerra.

Mi solidaridad con los colegas afectados. #Respeto — Claudio Bravo Muñoz (@C1audioBravo) 24 листопада 2018 р.

"Какой позор для Корупбол (КОМЕНБОЛ – прим.ред). Врач считает, что финал можно проводить. Здоровье игроков важнее, чем футбол", – написал легендарный парагвайский голкипер Хосе Луис Чилаверт.

Que verguenza la Corrupbol, en manos de Osvaldo Pangrazio esta Si se juega la final. La salud de una persona es mas importante que el futbol. — José Luis Chilavert (@JoseLChilavert_) 24 листопада 2018 р.

Батистута находится в отчаянии: "Еще одна упущенная возможность перед всем миром, который за нами наблюдает. Позорно и плачевно".

Otra oportunidad más perdida delante del mundo entero que nos observa, vergonzoso, lamentable. — Gabriel Batistuta (@GBatistutaOK) 24 листопада 2018 р.

"Финал Кубка Либертадорес больше никого не интересует. Сейчас важно только здоровье футболистов", – отмечает легенда Бока Хуниорс Хуан Роман Рикельме.

Riquelme says the Copa Libertadores final has lost its meaning



Is the Boca legend right? https://t.co/Lz1dF4jxv5 pic.twitter.com/taDvq8tAcN — Goal (@goal) 25 листопада 2018 р.

Обладатель Кубка Америки-1993 в составе сборной Аргентины Нестор Горосито считает, что причиной фанатского произвола стали социальные проблемы в стране: "Какой позор!!!! Это реалии нашей страны. Ужасное ухудшение образования".

Que vergüenza!!!!! Es la realidad de nuestro pais ,un deterioro en la educación terrible. — Pipo Gorosito (@pipogorosito10) 24 листопада 2018 р.

Похожего мнения придерживается победитель Копа Либертадорес-2007 Бруно Марионе: "Нужно говорить не о безопасности, а об обществе. Это отражение того, чем живет страна".

No hablen de seguridad.. hablemos de la sociedad. Este es el reflejo de lo que vive el pais. #tristeza #Verguenza — Bruno Marioni (@BrunoMarioni) 24 листопада 2018 р.

Зато известный аналитик Мартин Тамайо "Mister Chip", который приехал на матч в Буэнос-Айрес, пытается быть оптимистом: "Я бы хотел сохранить в своей памяти то, что происходило до хаоса. Фанаты, влюбленные в футбол, не останавливаясь поддерживают свою команду".