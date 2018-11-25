Удаление Зозули не помешало Альбасете победить Эльче, Бланко Лещук не спас Малагу от поражения Эстремадуре

Завершились два поединка испанской Сегунды с участием знакомых украинским болельщикам игроков – Романа Зозули и Густаво Бланко Лещука.
Испания, Сегунда, 15-й тур
Эстремадура – Малага – 1:0
Гол: Маркес, 32
Безус отметился голом за Сент-Трюйден в матче против Андерлехта Макаренко
Эльче – Альбасете – 0:1
Гол: Акунья, 17
Удаление: Зозуля, 42 (А)
Малага Бланко Лещука при равной игре пропустила в первом тайме от Энрике Маркеса, а отыграться до конца поединка так и не сумела. Аргентинский форвард, права на которого принадлежат донецкому Шахтеру, провел на поле все 90 минут.
Двоякие ощущения после матча Альбасете, очевидно, у Романа Зозули. Команда украинца одержала минимальную победу благодаря голу Акуньи на 17-й минуте, но сам воспитанник Динамо запомнился с отрицательной стороны. На 42-й минуте Зозуля агрессивно пошел в отбор мяча, сфолил и получил прямую красную карточку.
После отчетного тура и Малага, и Альбасете в турнирной таблице идут в зоне плей-офф и продолжают претендовать на выход в Ла Лигу. Малага пока третья (29 очков), Альбасете – пятый (27 пунктов).