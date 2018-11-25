toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Испания
АЛЕКСАНДРИЯ - ДИНАМО КИЕВ УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ КУБОК ЛИБЕРТАДОРЕС

Удаление Зозули не помешало Альбасете победить Эльче, Бланко Лещук не спас Малагу от поражения Эстремадуре

21:00 17 Читати українською
Удаление Зозули не помешало Альбасете победить Эльче, Бланко Лещук не спас Малагу от поражения Эстремадуре
Эстремадура – Малага / твиттер Эстремадуры

Завершились два поединка испанской Сегунды с участием знакомых украинским болельщикам игроков – Романа Зозули и Густаво Бланко Лещука.

Испания, Сегунда, 15-й тур

Эстремадура – Малага – 1:0

Гол: Маркес, 32

Безус отметился голом за Сент-Трюйден в матче против Андерлехта Макаренко

Эльче – Альбасете – 0:1

Гол: Акунья, 17

Удаление: Зозуля, 42 (А)

Малага Бланко Лещука при равной игре пропустила в первом тайме от Энрике Маркеса, а отыграться до конца поединка так и не сумела. Аргентинский форвард, права на которого принадлежат донецкому Шахтеру, провел на поле все 90 минут.

Двоякие ощущения после матча Альбасете, очевидно, у Романа Зозули. Команда украинца одержала минимальную победу благодаря голу Акуньи на 17-й минуте, но сам воспитанник Динамо запомнился с отрицательной стороны. На 42-й минуте Зозуля агрессивно пошел в отбор мяча, сфолил и получил прямую красную карточку.

После отчетного тура и Малага, и Альбасете в турнирной таблице идут в зоне плей-офф и продолжают претендовать на выход в Ла Лигу. Малага пока третья (29 очков), Альбасете – пятый (27 пунктов).

Теги
Роман Зозуля Роман Зозуля Малага Малага Эльче Эльче Испания Густаво Бланко Лещук Густаво Бланко Лещук Эстремадура Эстремадура Альбасете Альбасете Украинцы за рубежом
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
15
мин
Дженоа
21:30
Сампдория
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук