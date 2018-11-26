Буяльский: Арбитр матча с Александрией рассказывал, как нужно играть в футбол, "клоунами" называл

Хавбек Динамо Виталий Буяльский прокомментировал матч 16 тура УПЛ против Александрии.

"Результат на табло, и, к сожалению, он не в нашу пользу. Сами виноваты, ведь футболисты выходят на поле. Тренерский штаб подсказывал, но мы не все выполнили.

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В эпизоде ​​с первым пропущенным мячом я был первым на подборе, но, когда начал двигаться, почувствовал руку на своей спине и упал. На мой взгляд – чистый фол. Но арбитр позволил продолжить атаку, и нам забили гол. Подбегаем к нему, а он рассказывает, как нужно играть в футбол, "клоунами" называет. Арбитры также должны с уважением относиться к футболистам.

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Нам не хватило реализации. Когда выходили на второй тайм, все контролировали, пока не пропустили второй мяч. К тому же, он пришел из ничего – соперники просто направили мяч вперед, Сидорчук выбил его, а Бойко врезался в оппонента", – цитирует Буяльского официальный сайт Динамо.