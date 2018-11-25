Олимпик и Заря расписали боевую ничью

Матч 16-го тура УПЛ между Олимпиком и Зарей победителя не выявил.

Чемпионат Украины 2018/2019, 16-й тур

Олимпик – Заря – 1:1

Голы: Балашов, 58 (пен) – Вернидуб, 51

Матч проходил довольно ровно и динамично, но качество моментов ощутимо хромало. Чуть более активной была Заря, которая на 19-й минуте упустила реальную возможность отличиться – это Гордиенко в падении замыкал прострел, но не смог попасть в створ. Кроме того, в конце тайма после рикошета с подачи Хомченовского мяч едва не влетел в ближний угол ворот Махновского. Олимпик, в свою очередь, претендовал на пенальти, но игру рукой Михайличенко на 23-й минуте главный арбитр проигнорировал. Еще одной неприятной особенностью этого отрезка игры стало повреждение Александра Тымчика, который покинул поле на 35-й минуте.

Второй тайм был более открытым, чему очень способствовал ранний гол. На 50-й минуте Заря заработала угловой, а Виталий Вернидуб головой замкнул подачу с него точным ударом в верхний угол – 1: 0. Впрочем, недолго играла музыка на луганской стороне: на 57-й только нога Луиса Фелипе спасла "мужиков" от гола после удара Виталия Балашова с острого угла, а через минуту Леван Арвеладзе сбил в своей штрафной Антона Шиндера. Рефери назначил пенальти, а Балашов его уверенно реализовал – 1:1.

В конце тайма обе команды могли вырвать победу. Лучший шанс Зари упустил Силас, который на 76-й минуте с отскока выстрелил выше ворот, в то время как донецкий коллектив мог забить на 80-й – Антон Шиндер головой пробил немного неточно. В конце концов, финальный свисток главного арбитра зафиксировал результативную ничью. Заря набрала 22 очка и осталась на седьмой строчке, в то время как Олимпик набрал 19 зачётных баллов и поднялся на девятое место.