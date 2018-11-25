Барселона – рекордсмен в истории спорта по средней зарплате: неожиданный рейтинг, где Атлетико опережает ПСЖ

Специализированное издание Global Sports Salary Survey назвало топ-10 клубов планеты по средней зарплате на одного игрока.

Рейтинг уверенно возглавляет каталонская Барселона. "Кулес" стали первой командой в истории спорта, где средняя зарплата составила более 10 млн фунтов в год.

Барселона имеет лимит зарплат больше, чем Реал в сезоне 2018/19 – Леганес Лунина на 11–й строчке

Не считая бонусы, Барса тратит на содержание одного футболиста в среднем 10 млн 454 тыс фунтов. В ходе исследования было опрошено 349 команд в восьми видах спорта, которые представляли 13 стран. Пальму первенства "блаугранас" отобрали у баскетбольной команды Оклахома–Сити Тандер, которая была рекордсменом 2017 года (7 млн ​​850 тыс).

Серьезный скачок зарплатной ведомости каталонского клуба связан с новым контрактом Лионеля Месси и еще нескольких исполнителей. Аргентинский гений выбил себе 50 млн евро в год, став самым высокооплачиваемым игроком планеты.

Кроме этого, серьезно выросли оклады Серхи Роберто, Жерара Пике, Самюэля Умтити и Серхио Бускетса, которые после пролонгации собственных контрактов получают от 8 до 10 млн евро ежегодно.

Отметим, что по уровню зарплат Барселона опережает, в частности, своего принципиального соперника мадридский Реал. Босс королевского клуба Флорентино Перес в среднем тратит на одного футболиста 8 млн 89 тыс фунтов. "Сливочные" значительно сократили свои расходы после продажи Криштиану Роналду, который зарабатывал чуть больше 20 млн в год.

Топ–10 футбольных команд планеты по средней зарплате:

1. Барселона – 10 млн 454 тыс фунтов

2. Реал – 8 млн 89 тыс

3. Ювентус – 6 млн 675 тыс

4. Манчестер Юнайтед – 6 млн 534 тыс

5. Бавария – 6 млн 352 тыс

6. Атлетико – 6 млн 155 тыс

7. ПСЖ – 6 млн 105 тыс

8. Ман Сити – 5 млн 993 тыс

9. Челси – 5 млн 200 тыс

10. Ливерпуль – 4 млн 862 тыс

Среди футбольных чемпионатов лидером остается английская Премьер-лига, где один игрок получает в среднем 2 млн 990 тыс в год. Позади оказались испанская Ла Лига (2 млн 201 тыс), Серия А (1 млн 519 тыс), Бундеслига (1 млн 396 тыс) и Лига 1 (989 тыс).

В тройку мировых лидеров входят баскетбольная NBA (5 млн 905 тыс), Индийская премьер-лига по разновидности крикета (3 млн 844 тыс) и Профессиональная бейсбольная лига Северной Америки (3 млн 429 тыс).