Главные новости 24 июля: Де Дзерби с победы стартовал в УПЛ, фанаты сорвали трансфер Зозули
"Футбол 24" представляет дайджест главных новостей за субботу, 24 июля.
Украина
УПЛ продолжилась еще двумя матчами: Верес и Колос разыграли ничью, а Шахтер удержал победу над Ингульцом.
Состоялись стартовые поединки Первой лиги: Волынь и Агробизнес расписали боевую ничью, Прикарпатье поиздевалось над Ужгородом.
Динамо сообщило дать товарищеских матчей против двух турецких клубов.
Мир
Уле Гуннар Сульшер подписал новый контракт с Манчестер Юнайтед.
Тоттенхэм объявил о трансфере основного голкипера Аталанты.
Ливерпуль пытался купить Федерико Кьезу, но Ювентус снова отклонил предложение на 100 млн евро.
Украинцы за рубежом
Роман Зозуля был в шаге от перехода в Алькоркон, но фанаты клуба сорвали трансфер. Все из-за давних безосновательных обвинений в нацизме.
Аталанта уже договорилась о переходе Виктора Коваленко в другой клуб Серии А.
Андрей Бацула отметился голом и двумя ассистами в матче чемпионата Беларуси.