Украина

УПЛ продолжилась еще двумя матчами: Верес и Колос разыграли ничью, а Шахтер удержал победу над Ингульцом.

Состоялись стартовые поединки Первой лиги: Волынь и Агробизнес расписали боевую ничью, Прикарпатье поиздевалось над Ужгородом.

Динамо сообщило дать товарищеских матчей против двух турецких клубов.

Мир

Уле Гуннар Сульшер подписал новый контракт с Манчестер Юнайтед.

Тоттенхэм объявил о трансфере основного голкипера Аталанты.

Ливерпуль пытался купить Федерико Кьезу, но Ювентус снова отклонил предложение на 100 млн евро.

Украинцы за рубежом

Роман Зозуля был в шаге от перехода в Алькоркон, но фанаты клуба сорвали трансфер. Все из-за давних безосновательных обвинений в нацизме.

Аталанта уже договорилась о переходе Виктора Коваленко в другой клуб Серии А.

Андрей Бацула отметился голом и двумя ассистами в матче чемпионата Беларуси.