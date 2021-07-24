Главный тренер подписал новый контракт сроком до 2024 года с опцией продления еще на один, информирует официальный сайт клуба.

Манчестер Юнайтед наконец представил Санчо – первые фото 90-миллионного новичка в форме "красных дьяволов"

Сульшер возглавил Манчестер Юнайтед в декабре 2018-го, заменив Жозе Моуринью. Пока под руководством норвежского специалиста команда провела 151 матч – 85 побед, 32 ничьи и 34 поражения. В прошлом сезоне "красные дьяволы" финишировали вторыми в АПЛ, а в Лиге Европы дошли до финала, где проиграли Вильярреалу.

Добавим, что новую кампанию Манчестер Юнайтед начнет 14 августа домашним матчем против Лидса.

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