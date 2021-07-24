Украинский хавбек Виктор Коваленко попрощается с Аталантой, но останется в Серии А.

Аталанта отпустит Виктора Коваленко в Специю, стороны уже согласовали почти все детали перехода украинца, сообщает La Gazzetta dello Sport.

Коваленко не тренировался с общей группой Аталанты

Хавбек присоединится к новой команде на правах аренды, соглашение рассчитано на один год. По итогам прошлого сезона итальянского первенства Специя финишировала на 15-й строчке.

Напомним, зимой Аталанта приобрела украинского полузащитника за 600 тысяч евро. Коваленко пока не получил реального шанса проявить себя за бергамасков, лишь однажды появившись на поле (на 4 минуты в поединке против Вероны).

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