Верес после своего феерического дебютного сезона в УПЛ 2017/18 перекрасился во Львов и одновременно упал до уровня Второй лиги, поставив под удар идею народных клубов в Украине, но за три года обновленный Верес таки вернулся в элиту – во всё том же статусе народного клуба. Как и три года назад, команда не могла выступать в Ровно, поэтому домашний поединок против Колоса пришлось проводить на луцком Авангарде. На трибунах собралось очень много болельщиков, в том числе и с VIP-статусом.

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Оба тренера не удивили стартовыми составами, поставив в основу по два новичка. Юрий Вирт на позиции вингеров в схеме 4-4-2 отправил братьев Пасичей, а Руслан Костышин освежил позиции центрального защитника и нападающего – на поле вышли Павловец и Ситчинава соответственно.

Первый тайм стартовал очень весело. Команды отказались от разведки, организовав четыре момента в первые 10 минут. Острее выглядели ковалёвцы: уже на 3-й Богданов нанёс удар метров с 23-х над левой девяткой, а на 5-й Ситчинава, получив скидку на левый угол штрафной, пробил под ближнюю штангу – чуть неточно! Ровенчане огрызнулись выстрелами Евгения Пасича и Сергийчука со средней дистанции, однако первый спокойно взял Волынец, а второй заблокировал Новак.

Матч был открытым, причем Верес имел небольшое преимущество во владении мячом. Впрочем, уже в середине первого тайма игра свалилась до скучной позиционной борьбы с большим количеством мелких пауз. Ничего интересного в этот период встречи не возникало. В последней 15-минутке веселее не стало, однако там хотя бы какие-то моменты возникали: на 30-й минуте Богданов снова пробил из-за пределов штрафной (выше ворот), а на 39-й Павловец замыкал навес Андрея со стандарта – неточно! На 43-й же открывать счёт мог Ильин, который откликнулся на хорошую подачу из глубины, однако Олег не смог попасть по мячу. В конце концов, футболисты отправились отдыхать при нулях на табло.

Второй тайм оба тренера решили начать без замен, однако уже через минуту после возобновления игры Руслану Костышину пришлось снимать Богданова – Андрей, очевидно, получил сотрясение при одном из заблокированных ударов до перерыва. Вместо него вышел Задоя.

Эта перестановка что-то сломала в футболе Колоса, ведь Верес неожиданно перехватил инициативу, создав два голевых момента зав минуту: на 56-й Геннадий Пасич замкнул навес от брата ударом в падении через себя, а на 57-й Сергийчук ворвался на правый край штрафной и пробил в дальний угол – в обоих случаях Волынец спас гостей!

Руслан Костышин сразу же ответил двойной заменой, выпустив Нуриева и Диего Сантоса (новичков), но содержание игры не менялось. Уже на 61-й Немчанинову дали пробить с дистанции (вышло неточно), а на 63-й Мельник замкнул подачу с левого фланга – мимо правой штанги!

Колос после этих моментов ожил, едва не наказав Верес за расточительность. На 67-й минуте ковалёвцы упустили шикарную возможность открыть счёт: Сантос исполнил хорошую подачу, Ситчинава срезал её на дальнюю штангу, а Нуриеву оставалось расстрелять ворота – впрочем, Анатолий не смог замкнуть качественно. На 69-й он же ворвался на правый край штрафной и стрелял с острого угла, однако этот удар вытащил Когут.

Матч набрал хорошую динамику, но её убили мелкие паузы. Команды начали проводить большое количество замен, создав в середине второго тайма всего полтора момента – дальний удар Г. Пасича едва не срикошетил в ворота, а Задоя замыкал подачу с углового головой метров с восьми. Мимо левой девятки! Оба момента произошли на 70-х минутах, а на 80-х остроты вообще не возникало. Правда, темп игры ближе к концу основного времени поднялся, причем активнее атаковал Верес.

Арбитр компенсировал целых шесть минут, но команды потратили их на контратаки без завершения и большое количество фолов. В конце концов, финальный свисток зафиксировал нулевую ничью. УПЛ 2021/22 пока что победами не радует.

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