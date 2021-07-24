Ювентус отклонил очередные 100 миллионов евро за Кьезу – на этот раз от Ливерпуля
Ювентус твердо настроен сохранить в своем составе полузащитника Федерико Кьезу.
Ливерпуль выходил на туринцев с предложением в 100 млн евро за чемпиона Европы, утверждает La Repubblica.
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Ювентус ответил категорическим отказом. Кьеза должен стать ключевым игроком команды на долгие годы, и приход Аллегри не меняет статус хавбека. Ранее были слухи о 100 млн евро от Челси, но туринцы и тогда не приняли щедрую сумму.
Добавим, что в прошлом сезоне Кьеза провел за Ювентус 46 матчей, отличился 15 голами и 11 ассистами. Этим летом полузащитник стал одним из героев сборной Италии на победном Евро-2020.
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