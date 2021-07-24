Шахтер болезненно переживал потерю чемпионского статуса, поэтому к новому сезону "горняки" подготовились как нельзя лучше в истории. Клуб подписал суперзвездного тренера (де Дзерби) и потратил 46 млн евро на трансферы – и уже в первом же матче УПЛ 2021/22 весь этот десант дебютировал. Марлон получил место в центре обороны, Траоре вышел на острие атаки, а позицию правого вингера закрыл Педриньо.

В принципе, стартовый состав "горняков" на этот матч не удивил. Сергей Лавриненко своим лайн-апом тоже не удивил, выставив защитный блок в схеме 5-4-1 с шестью новичками – Гальчук стоял на воротах, Полегенько и Опанасенко закрыли фланги обороны, Коробенко вышел в опорной зоне, Шарай играл левого вингера, а Ситало действовал в центре атаки.

Шахтер начал встречу очень агрессивно. Дончане включили максимально высокий темп, легко проходили центр поля через короткие перепасовки, разрывая оборону петровцев на всех участках. Дебютный момент произошел уже на 1-й минуте: шикарная комбинация "горняков" завершилась скидкой Траоре на Додо и его мощным выстрелом с линии штрафной – Гальчук парировал! Корниенко сразу же добил с левого края, но и здесь Гальчук спас!

Еще через три минуты открывать счет мог Педриньо, который пробил головой в почти пустые ворота после отскока с углового. Голкипера подстраховали защитники, хотя бразилец все равно не попадал в створ. На 8-й минуте с линии штрафной выстрелил Траоре (удар накрыли), а еще через минуту Матвиенко фантастическим черпачком вывел Додо лицом к лицу с Гальчуком – именно правый фулбек оказался на острие атаки ближе к левому краю, но обработать мяч в полете ему не удалось. Ингулец в этот период не мог связать хотя бы 3-4 передачи.

В конце концов, доминирование Шахтера завершилось взятием ворот на 12-й минуте. Соломон открылся левым флангом, легко переиграл Полегенько на дриблинге и прострелил на ближнюю штангу, а Траоре, опередив всех защитников, замкнул в касание – 1:0!

Впрочем, уже на 16-й Ингулец мог сравнять счет в результате грубой ошибки Матвиенко. Николай плассировал с мячом к собственным воротам и не заметил за спиной Ситала, а Артем, легко обворовав центрбэка, выскочил один на один с Трубиным! Быть бы голу, но удар форварда с острого угла Анатолий парировал.

Это был первый и последний момент петровцев до перерыва. Далее игру вел исключительно Шахтер, хотя темп уже не был высоким. Ингульцу хватало и посредственных скоростей, чтобы пропускать атаку за атакой, а дончане непременно завершали их опасными ударами: Майкон стрелял с линии штрафной (Полегенько накрыл в последний момент), Додо пробивал метров с 20-ти (мимо дальнего угла), а Педриньо с этого же расстояния крутил мяч в левую девятку – немного неточно). В конце концов, оборона гостей треснула на 34-й минуте: Степаненко выполнил простенький заброс из глубины в штрафную, на который должны были реагировать защитники Ингульца – впрочем, Алан Патрик, неожиданно выскочил из-за спины Поспелова, пробил в касание метров с шести. 2:0!

Перед свистком на перерыв хозяева могли и разгром устроить, однако выстрел Майкона с лету метров с 20-ти пролетел рядом с левой стойкой. В конце концов, отдыхать команды отправились при комфортном преимуществе Шахтера.

Второй тайм Ингулец начал с замены нападающего, выпустив Гопея вместо Ситало. Шахтер же продолжил без изменений как в кадровом плане, так и в игровом, едва не забив третий гол уже через три минуты после возобновления матча – это Соломон обокрал Коробенка перед штрафной и пробил с левого угла под дальнюю штангу. Мяч прошел в сантиметрах от каркаса ворот!

Казалось, что дончане вот-вот дожмут обреченного соперника, но в следующие 10 минут ничего интересного не происходило. Темп игры из среднего стал откровенно низким, а хозяева начали делать мелкие ошибки при передачах. Ингульцу не позволяли ими воспользоваться, но в целом на поле было скучно. Веселее стало аж на 60-х минутах: на 62-й Соломон с левого края штрафной пробил в ближнюю штангу, а на 68-й Алан Патрик таки забил третий гол выстрелом метров с 12-ти – впрочем, его не засчитали. Траоре, который делал скидку под удар бразильцу, залез в офсайд.

В середине второго тайма Роберто Де Дзерби провел двойную замену, выпустив Судакова и Тете вместо Алана Патрика и Педриньо. Сергей Лавриненко через несколько минут парировал выходом Козака и Головкина (Шарай и Павлов ушли отдыхать), однако уже на 74-й его подопечные могли пропускать – это Соломон выполнил шикарный удар из-за пределов штрафной под дальнюю штангу. Гальчук в красивом прыжке спас петровцев. На 77-й же арбитр отменил очередной гол Шахтера – Корниенко прострелил с левого края штрафной после серии финтов Соломона, Траоре точно пробил с разворота, но лайнсмен заметил офсайд при передаче от Манора.

У Ингульца ничего не получалось, а Шахтер уже начинал откровенно пижонить в завершающей фазе атак. Кто же знал, что уже на 81-й минуте петровцы возродят интригу в матче, раскатав эффектную комбинацию в стиле Барселоны? Козак получил заброс за спину Матвиенко, сместился с правого края штрафной на линию и отдал передачу на Запорожца, а тот неожиданно исполнил разрезной пас на левый край. Оттуда Опанасенко прострелил на Гопея, а Стефан замкнул в касание – 2:1!

Ингулец понял, что появился шанс спасти встречу. Уже через две минуты после гола Гопей нанес еще один удар, но его накрыли. Шахтер сразу же попытался успокоить игру через стерильное владение, но гости в ответ шли в смелый прессинг по всему полю – впрочем, сил и класса отобрать "круглого" команде Сергея Лавриненко не хватало. На последних же минутах Шахтер вообще забрал мяч.

В конце концов, финальный свисток зафиксировал победу дончан. "Горняки" первыми в новом сезоне УПЛ набирают три очка в турнире таблицы.