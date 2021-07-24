Похоже, Роману Зозули надо искать другой клуб для продолжения карьеры. В Алькорконе, который играет в Сегунде, ему не рады.

Переход 31-летнего украинского форварда, который остается в статусе свободного агента, в испанский Алькоркон окончательно сорвался, информирует Marca.

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Накануне СМИ рапортовали, что Зозуля очень близок к трансферу, а переговоры между сторонами были на завершающей стадии. Правда, после обнародования этой информации фанаты клуба выступили с радикальными заявлениями против трансфера, обвинив украинца в чрезмерном патриотизме и фашизме за его политические взгляды. Именно это заставило "гончаров" отказаться от подписания Романа.

Заметим, последним клубом Романа Зозули был Альбасете, который вылетел из Сегунды – второго по силе испанского дивизиона. В общем форвард сыграл за команду 142 матча, записав в свой актив 26 голов и 11 ассистов.

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